Skandalscener i Frankrike - bengalkastning på läktarplats

Nice ställdes under torsdagskvällen mot Köln i första omgången i Europa Conference League-gruppspelet. Inför matchen drabbade supportrar samman, då det både var slagsmål och bengalkastning på läktarplats på Allianz Riviera i Frankrike. Enligt RMC Sport behövde säkerhetspersonal använda tårgas för att skingra supportrar på arenan.

"Absolut kaos på Allianz Riviera med fruktansvärda sammandrabbningar", skrev RMC Sport.

Enligt RMC Sport föll en Köln-supporter fem meter från en läktare och var först i "absolut nödläge", men är nu vid medvetande. Samtidigt rapporteras ytterligare åtta supportrar kommit till skada i sammandrabbningarna.

Nice-backen Dante och Köln-mittfältaren Jonas Hector försökte i sin tur lugna ner spänningarna genom att prata med supportrar.

- Vi ser fram emot att spela matchen med er. Vi vill alla att matchen ska spelas, men vi måste också säga att det som hände inte är bra. Vi vill inte se det. Förra säsongen gjorde vi allt för att det här skulle bli möjligt. Vi vill fortsätta resan med er, så snälla, håll er lugna, stötta oss så gott ni kan. Det är det klubben vill. Håll ihop, för att spela fotboll och fira på ett fredligt sätt i stället för att använda våld. Tack, sa Hector enligt Kölns Twitter-konto.

I och med sammandrabbningarna blev matchen uppskjuten till klockan 19.40.

"Köln fördömer alla former av våld på starkast möjliga sätt. Vi står för ett sportsligt, rättvist och respektfullt beteende mot varandra. Vi ber om ursäkt till alla fredliga fans som gjorde det här till en fotbollsfest fram till detta", skrev Köln på Twitter.

After talks with the UEFA security conference and local authorities, tonight's game will now kick-off at 19:40 CEST.



Should another incident take place, the game will be called off.

___#OGCKOE #effzeh pic.twitter.com/h589dRLrmG