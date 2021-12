Tottenham bekräftar - Europa-match skjuts upp

Tottenham skulle under torsdagskvällen ha spelat mot franska Rennes på hemmaplan i Europa Conference League-gruppspelet, men nu kommer besked om att matchen skjuts upp. Spurs bekräftar, via klubbens hemsida, att matchen inte kommer att äga rum på torsdag med anledning av "ett antal positiva fall av covid-19 i klubben".

Tottenham skriver vidare att det ännu inte är klart när matchen kommer att spelas. Samtidigt har klubben även fått råd av brittiska myndigheter om att stänga ner A-lagets faciliteter och områden på träningsanläggningen.

Tidigare under torsdagen skrev Sky Sports att åtta spelare och fem ledare har testat positivt för covid-19. Samtidigt uppgav även The Athletic att klubben kommer att be Premier League om att skjuta upp söndagens bortamöte med Brighton & Hove Albion i ligan på grund av coronautbrottet i truppen.

ANNONS

Tottenham är på andra plats, fyra poäng bakom Rennes i Europa Conference League-gruppen. I Premier League är Spurs på femte plats.