TV: AIK vidare till ECL-playoff efter straffdrama

Första mötet mellan AIK och Shkëndija slutade 1-1 på Friends Arena förra veckan. När det på torsdagskvällen var dags för returen, den här gången i Nordmakedonien, i tredje kvalrundan till Europa Conference League behövde Gnaget alltså vinna matchen för att ta sig vidare till playoff.

Chefstränare Bartosz Grzelak valde då att göra tre förändringar jämfört med senast. Mikael Lustig, Zachary Elbouzedi och Benjamin Kimpioka kom in i startlevan i stället för Axel Björnström, Joe Mendes samt John Guidetti - som var utanför AIK:s trupp. Detta på grund av sjukdomssymptom, meddelade Gnaget före avspark.

"John Guidetti visade upp symptom på covid strax innan avresa till matchen och isolerades direkt på hotellet. Samtliga spelare har haft singelrum på hotellet och ingen annan har visat några som helst symptom", skrev AIK:s kommunikationschef Tobias Larsson på Twitter.

I 20:e minuten fick hemmalaget Shkëndija straff efter att Collins Sichenje kommit sent in i en duell. Lagkaptenen Ferhan Hasani stegade fram till elvameterspunkten och placerade in 1-0, vilket gav ställningen 2-1 sammanlagt.

AIK spelade upp sig efter baklängesmålet och tog över mer av spelet, dock utan att skapa några farliga målchanser. Gnaget gick därmed till halvtidsvila i ett uddamålsunderläge, pressade att göra minst ett mål i andra halvlek för att hålla Europadrömmen vid liv.

I 56:e minuten kom AIK:s kvitteringsmål. Zachary Elbouzedi slog ett inlägg från högerkanten som Shkëndija-målvakten inte lyckades hålla, varpå bollen hamnade framför fötterna på Yasin Ayari som sköt in 1-1.

Med tio minuter kvar att spela hade Shkëndija ett bra läge att återta ledningen, men Kristoffer Nordfeldt stod för en vass räddning på Egzon Bejtulais skott utifrån. Hemmalaget var närmast ett avgörande i slutminuterna under ordinarie tid, men när domaren satte pipan i mun var totalställningen 2-2.

Förlängningen blev sedermera mållös, och dubbelmötet fick avgöras på straffar. I femte omgången avgjordes det. Ferhan Hasani gick fram till elvameterspunkten och missade Shkëndijas sista straff, vilket gav resultatet 2-3 i straffläggningen.

Därmed är AIK vidare till playoff i Europa Conference League-kvalet, där tjeckiska Slovacko väntar.

Straffläggningen:

Miss. Sebastian Larsson, AIK.

1-0. Vlatko Stojanovski, Shkëndija.

1-1. Bilal Hussein, AIK.

Miss. Bruno Dita, Shkëndija.

1-2. Nicolas Stefanelli, AIK.



. Ljupche Doriev, Shkëndija.

1-3. Axel Björnström, AIK.

2-3. Klisman Cake, Shkëndija.

Miss. Erik Ring, AIK.

Miss. Ferhan Hasani, Shkëndija.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Lustig, Papagiannopoulos, Sichenje - Elbouzedi, Larsson, Ayari, Hussein, Otieno - Stefanelli, Kimpioka.

Shkëndija: Zahov - Neziri, Bejtulai, Cake - Murati, Dita, Ramadani, Shala - Doriev, Hasani - Guri.