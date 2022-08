TV: Asoro matchvinnare för Djurgården - som får möta Apoel FC i playoff

Djurgården fick med sig ett drömresultat från Rumänien förra matchen mot Sepsi. 3-1 hade laget att gå på inför returen på hemmaplan.

Det var ett läge som Blåränderna tog vara på.

Men det var Sepsi som tog ledningen i den åttonde minuten på Tele2 Arena. Cosmin Matei skickade in en inläggsfrispark mot den bortre stolpen. Jacob Widell Zetterström blev totalt ställd i målet och via stolpen slank bollen in i mål. 1-0, 3-2 totalt.

- Vi var tvungna att skärpa oss. "Mange" (Magnus Eriksson) samlade oss i en ring och sa: "Fortsätt, fortsätt". Då hade vi fortfarande ledningen. Det gäller att inte tappa fokus. Man kan alltid vända, sa Joel Asoro till Sportbladet Play i paus.

ANNONS

Djurgården vaknade till direkt efter kallduschen. Bara minuter senare hittade Magnus Eriksson Piotr Johansson med en perfekt slagen crossboll. Högerbacken spelade snett inåt bakåt till Hampus Finndell som dundrade in 1-1. Tele2 Arena exploderade.

Halvvägs in i den första halvleken utökade hemmalaget sin ledning. Joel Asoro fick stå helt omarkerad på en hörna och knoppa in 2-1, och 5-2 totalt i dubbelmötet. Det var anfallarens tredje mål i dubbelmötet med Sepsi. Han var dock inte nöjd där.

- Jag kände mig inte markerad. Jag hittade en yta och fick en skarv på den. De tappar markering och jag hittar en lucka, sa Asoro om sitt mål, i Sportbladet Play.

2-1 i paus.

Efter halvtid gjorde Dif en rockad. Lagerlöf och Bergstrand valde att byta ut målskytten Hampus Finndell, som fick behandling före paus, och sätta in Danielson. Nyförvärvet klev in som vänsterback och Elias Andersson flyttades upp på mittfältet där han bildade triangel med Magnus Eriksson och Emmanuel Banda (som ersatte Rasmus Schüller, som utgick i den första halvleken på grund av skada).

ANNONS

3-1 kom i den 71:e minuten. Och det var Asoro som gjorde det. Emmanuel Banda slog en perfekt genomskärare till den stekhete 23-åringen som löpte sig fri. Efter att ha fipplat lite grand i ett första skede dundrade Asoro in bollen bakom Niczuly. Hans fjärde fullträff i dubbelmötet.

Där och då var matchen avgjord. Djurgården vann dubbelmötet med 6-2 och i playoff väntar cypriotiska Apoel FC. Det cypriotiska laget slutade trea i den inhemska ligans slutspel i fjol, sex poäng bakom vinnaren Apollon Limassol. De tog sig till playoff genom att slå kazakiska Kizilzjar med 1-0 över två matcher.

Efter matchen valde mittbacksklippan Isak Hien att hylla matchvinnaren Joel Asoro, som alltså gjorde fyra mål mot Sepsi på två matcher.

- Han betyder otroligt mycket för oss. Vi alla har sett hur bra han är i träning och vilken nivå han har i sig, så det är bara kul att han har fått ut det på planen nu också, säger Hien till Sportbladet Play, och kommenterar Blårändernas form:

ANNONS

- Vi har ett tätt spelschema så man hinner inte tänka så mycket på hur bra vi har gjort det. Så fort vi har gått av planen och tackat publiken är det fokus på nästa match.

Magnus Eriksson tog vid hyllningarna till Asoro:

- Han är otroligt bra. Han är inne i ett stim och betyder extremt mycket för oss. Det är kul att se honom, så som han spelar fotboll nu… Det är bara att lyfta på hatten och njuta. Vi är en stor enhet där ute (på planen) och han fungerar väl i den, säger Dif-kaptenen i samma sändning.

Dif-tränaren Thomas Lagerlöf sa följande om Djurgårdens insats på presskonferensen efteråt:

- Bra genomförd match trots en darrig inledning. Det var passivt inledningsvis. Många stod still när vi vann bollen. Då blir det mycket misstag. Vi kommer loss varefter och vinner matchen rättvist. Det känns stabilt i andra halvlek, sa Lagerlöf, och hyllade Asoro:

ANNONS

- Det var kanske hans bästa match i Djurgården. Som det känns just nu var det bra.

Playoff-matcherna mot Apollon Limassol äger rum 18 och 25 augusti. Första mötet spelas i Nicosia.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson (Jesper Löfgren 75), Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Elias Andersson - Hampus Finndell (Marcus Danielson 46), Rasmus Schüller (Emmanuel Banda 29), Magnus Eriksson - Joel Asoro, Victor Edvardsen (Rasmus Wikheim 62), Haris Radetinac (Amadou Doumbouya).

Sepsis lag: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Ispas - Aganovic, Paun, Matei - Damascan (Rodriguez 62), Rondon (Tudorie 72), Barbut (Achahbar 72).