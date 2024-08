Widell Zetterström i tårar: "Jag kommer tillbaka till Djurgården"

Djurgårdens IF

Hammarby IF

Övergången har varit på väg att slutföras under den senaste tiden. Nu har Jacob Widell Zetterström gjort sin sista match i Djurgården för den här gången, mot Ilves under torsdagen. De blårandiga vann med 3-1, är vidare till playoff i Europa Conference League och under fredagen flyger målvakten till England.

Där är planen att Widell Zetterström formellt ska bli en Derby-spelare.

- Vi har haft en lång diskussion med Derby. Sen gäller det att ha tajming. Vi var överens om att vi skulle göra det här så långt in i vårt Europa-äventyr som möjligt. Nu känner vi oss trygga när vi har Jacob Rinne på plats, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

Annons

- Nu reser han över och går allt väl kommer han ansluta och kanske debutera mot Middlesbrough på lördag. Han har gjort det fantastiskt under tiden vi förhandlat. Han ligger mig varmt om hjärtat och det är fint att han får den här möjligheten.

Den blivande Championship-spelaren tackade Djurgårdens supportrar med tårar i ögonen efter mötet med Ilves. Han gick runt planen på Tele2 Arena och applåderade i riktning mot alla blårandiga fans som han kunde hitta.

- Det var speciellt. Väldigt mycket känslor. Men så ska det vara när man har trivts så bra som jag gjort. Det har varit fantastiska år. Inte bara på seniornivå utan också juniornivå. Det är en klubb som ligger mig otroligt nära hjärtat, säger Widell Zetterström.

Det kom tårar?

- Ja, det gjorde det. Det ska det göra. Det var mycket tårar.

Det blev en sista "Kamala vesta" (ramsa som Djurgården sjunger efter segrar) också.

Annons - Ja, för tillfället. Men det kommer bli fler.

Hur kommer du sakna stunderna med supportrarna?

- Jättemycket. Men samtidigt får jag inte glömma att jag ska ut på nya äventyr som jag ser väldigt mycket fram emot. Det är ju en dröm att spela engelsk fotboll. Det har jag drömt om i hela livet. Att ta det steget känns alldeles otroligt.

För några år sedan var det alltså aktuellt för Widell Zetterström att lägga av, på grund av hjärnskakningar.

- Det är tur att jag har en klok mamma och att Djurgården har en klok målvaktstränare och sportchef. De visste att det är bra att testa att komma tillbaka. Jag har många att tacka mycket för den biten.

Keepern är väldigt tacksam gentemot målvaktstränaren Nikos Gkoulios.

- Han har blivit som en extrapappa för mig den här senaste tiden. Det blir ju naturligt i och med att man jobbar med varandra varje dag. Det har varit många som kommit och gått under perioden. Men Nikos har jag varit väldigt, väldigt nära egentligen från dag ett. Framförallt den där perioden då jag inte spelade fotboll. Då fanns han där för mig oavsett om det var problem med skador, problem med fotbollen eller problem med något helt annat. Han har funnits där för mig och jag hoppas att han känner att jag har varit där för honom också.

Annons

26-åringen planerar för att återvända till Djurgården en dag i framtiden.

- Det är inte det jag tänker på nu för nu ska jag göra något otroligt. Men jag kommer komma tillbaka.

Tränaren Thomas Lagerlöf är imponerad av resan som Widell Zetterström gjort i Djurgården.

- Hans speciella talang för att rädda bollar såg vi första veckan. Sen hade han otur med hjärnskakningar och ett tag tvekade han om han ens skulle fortsätta spela, säger Lagerlöf.

- Utvecklingen han haft i år är väldigt rolig. Sättet han nu tar för sig. Med sin spänst och storlek dominerar han straffområdet på ett helt annat sätt nu. Han är bra på att rädda bollar men linjemålvakter finns det många av. Nu har han visat i år att han kan bli riktigt, riktigt bra.

Håller du med "Tolle", Jacob?

- Det gör jag. Där har jag tränarna att tacka väldigt mycket. De har visat att de tror på mig där. Det är något som kommer behövas när det kommer till Championship. Jag är en lång målvakt och det känns dumt att inte använda det, svarar Widell Zetterström.