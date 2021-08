FEM SPANINGAR: Hur länge får Bajen behålla Swedberg?

Det svänger om Bajen

Det var ju en jättebra insats som borde ha tagit Hammarby till gruppspel. Hög intensitet och bra presspel. Full fart framåt och så Björn Paulsen och Jon Gudni Fjoluson som dominerade både bakåt och framåt. I den första halvleken flög Mohanad Jeahze fram längs vänsterkanten. Darijan Bojanic matade in farliga bollar i Basels straffområde. Och Fjoluson gjorde mål. Två stycken. 2-0 efter 54 minuter. Williot Swedberg växte och visade att han är på riktigt. Förlängning. Aziz Ouattara och Akinkunmi Amoo kom in, och såg till att det blev 3-0. Efter 100 minuter. Men så, i den 109:e minuten, drog Ouattara ner en motståndare i eget straffområde. Straff och 3-1. Paulinho kom in och var nära att avgöra matchen. Räknade till tio målchanser för Hammarby och fyra för Basel. Men det blev straffar. Bojanic över. Paulinho och målvaktsräddning - men straffen gick om. Över. Så nära 30 miljoner. Hammarby gjorde en bra insats och borde ha tagit sig vidare.



Astrit Selmani och Gustav Ludwigsson hade de bästa chanserna. Båda blev helt ensamma framför mål, men nickade utanför. När vi ändå nämner Selmani och Ludwigsson så är ju anfallarna rätt lika varandra i spelstilen. Fysiska, outtröttliga, mycket vilja och väldigt lojala. Men man hade velat se en annan spelartyp bredvid en av Selmani eller Ludwigsson, eller en tillsammans med båda. En med mer snabbhet och hot i djupet, och som är bra på att slå ut motståndare. Akinkunmi Amoo kom in och var bäst. Efteråt hyllades han också av Basels mittfältare Fabian Frei. Med all rätt.

Aziz Ouattara hoppade in i slutet av den andra halvleken. Och var nära att bli hjälte. Han höll sig vaket framme framför mål och satte 3-0 efter en fin passning av Astrit Selmani. Men nio minuter senare var det intet lika kul. Då rev han ner en motståndare och Basel satte 3-1 på straff.

Bojanic har ett stort spel i sig och gjorde en stark insats mot Basel. Hans långa passningsspel var bättre än det korta. I det långa blev det ofta farligt, speciellt varje gång han matade in frisparkar i Basels straffområde. Det gjorde han till exempel vid 1-0. Och han gjorde det även när Astrit Selmani nickade över och när Aziz Ouattara nickade utanför. Och passningen i 33:e minuten. Jösses. Nära mittlinjen och en hård och precis passning längs marken mellan högerback och mittback så att vänsteryttern Mohanad Jeahze kom loss. Problemet var bara att det var offside. Men det jag menar är att det finns en väldigt hög nivå. Men man vill se Bojanic slå sådana passningar oftare och att han håller uppe den höga nivån. Men sedan direkt efter så slarvade han och slog bort två korta passningar, som egentligen var enkla.

Williot Swedberg fick starta mot Basel. 17 år och bara två starter i allsvenskan. Uppbackad av Darijan Bojanic och Abbe Khalili på det centrala mittfältet. Swedberg var bra. Tog för sig, var respektlös, löpte mycket och var klok och involverad i mycket. Det är starkt gjort av en så orutinerad 17-åring att gå in och mot ett lag som Basel och klara av nivån.