Kane levererade - skickade Spurs till Europa-gruppspel

Harry Kane bekräftade under onsdagen att han stannar i Tottenham efter alla spekulationer om en flytt till Manchester City. På torsdagskvällen fanns han med från start i den avgörande playoff-matchen till Europa Conference League hemma mot portugisiska Pacos de Ferreira – och då satte Kane avtryck direkt.

Tottenham låg under med 0-1 efter bortamötet men tog snabbt ledningen i hemmareturen när Kane placerade in 1-0 i straffområdet. Innan första halvlek var slut hann skyttekungen även trycka in 2-0 efter en tilltrasslad situation.

Giovani Lo Celso fastställde därefter slutresultatet till 3-0 i andra halvlek när Tottenham tog sig till gruppspel efter 3-1 sammanlagt.