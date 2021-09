Kane med hattrick - gav Tottenham seger

Tottenham kryssade mot Rennes borta i premiären i Europa Conference League och hemmaspelade under torsdagen mot slovenska laget NS Mura i gruppspelet. Tottenham höll då för trycket och ledde med 2-0 efter åtta minuters spel.

I den fjärde minuten var Dele Alli kylig från straffpunkten och fyra minuter senare dunkade Giovani Lo Celso upp bollen i nättaket till 2-0. Tottenham fortsatte sedan att trycka på, men fick vara nöjt med en tvåmålsledning i halvtid.

I andra halvlek reducerade först Mura innan inhopparen Harry Kane mötte ett inspel bakom backlinjen och satte 3-1. Åtta minuter senare höll sig anfallsstjärnan framme igen och fyllde på till 4-1. Till slut fick han även fira ett hattrick, då han i slutskedet skrev slutresultatet till 5-1. Det var anfallarens sjätte mål på nio matcher, även om han än så länge inte har gjort mål i Premier League den här säsongen.

"Sätt Kane i boxen och det är det här som händer. Hattrick. Alldeles för ofta den här säsongen har Kane hamnat för djupt, precis som till vänster. I boxen, hänsynslös. Väldigt beskedligt motstånd, men Kanes rörelser och avslut är fantastiska", skriver The Times-journalisten Henry Winter på Twitter.

Kane är även själv nöjd med sina mål och segern.

- Det var kul att komma in från bänken och göra ett par mål. Vi hade inte pratat om det, det berodde på hur matchen var (om han skulle hoppa in). Momentumet skiftade till deras fördel, och för mig handlade det om att komma in och jobba för laget, säger han till BT Sport och fortsätter:

- Alla anfallare vill göra mål. Jag trodde inte att jag skulle komma in i dag, men det är alltid kul att spela. Det är alltid en skön känsla när bollen går in i nät. Förhoppningsvis kan vi ta med oss det här till helgen.

Kane menar också att han har plats för matchbollen i sin bostad, då han får ta med sig den hem i och med att han stod för ett hattrick.

- Det finns alltid plats för fler. Förhoppningsvis ett par till den här säsongen.

Tottenham har nu fyra poäng efter två matcher i Europa Conference League-gruppspelet. I Premier League är Spurs placerat på elfte plats efter nio poäng på sex matcher. Tottenham har åkt på tre raka förluster i ligan och ställs på söndag mot Aston Villa på hemmaplan.

Startelvor:

Tottenham: Gollini - Doherty, Rodon, Romero, Reguilon - Alli, Skipp, Winks - Lo Celso, Scarlett, Gil.

Mura: Obradovic - Karnicnik, Marusko, Gorenc - Kous, Lorbek, Horvat, Kazar, Sturm - Mulahusejnovic, Marosa.