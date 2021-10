Mourinhos mardröm: Roma överkört av norska mästaren

José Mourinhos Roma gick in som stor favorit till bortamatchen mot Bodø/Glimt i Europa Conference League på torsdagskvällen. Men norrmännen skulle chocka Roma med en sann drömstart.

Erik Botheim gav Bodø ledningen efter åtta minuter när han petade in 1-0 bakom Rui Patricio efter en rejäl upprullning från hemmalagets sida. I den 20:e minuten ökade Patrick Berg på till 2-0 efter ett vackert distansskott med vänsterfoten. Roma reducerade sedan till 2-1 genom Carles Perez åtta minuter senare. Ett resultat som stod sig halvleken ut.

I början på andra halvlek blev Botheim tvåmålsskytt när han slog in 3-1 efter att Alfons Sampsted kämpat sig till bollen nere vid kortlinjen och spelat snett inåt bakåt. Och Bodø nöjde sig inte där: i den 70:e minuten kom Ola Solbakken fri och chippade in 4-1.

Det skulle bli ännu värre för Mourinhos mannar när Amahl Pellegrino blev fri och placerade in 5-1 - och kort därpå fullbordade Botheim sitt hattrick när han rundade Patricio och rullade in sanslösa 6-1 efter 80 minuter. Erik Botheim låg bakom allt i offensiv väg för hemmalaget med tre mål och tre assist när matchen slutade 6-1.

Bodø går upp i tabelltopp med sju poäng på tre matcher, följt av Roma på sex poäng. CSKA Sofia (ett poäng) och Zorja Luhansk (noll poäng) möts senare i kväll.

Det var första gången någonsin som ett lag lett av José Mourinho släppte in sex mål i en officiell match, enligt statistiktjänsten OptaPaolo.

