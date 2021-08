TV: Bajen föll mot Basel efter jättedrama - missade 30 miljoner efter straffar

Det gick mot Cukaricki då Hammarby vände 1-3-underläge och sedan vann på hemmaplan med 5-1.



Det var nära att gå mot Basel.



Men det gick inte.



Basel vann den första matchen med 3-1 och när lagen möttes på torsdagen på Tele2 Arena var det riktigt nära ännu en imponerande vändning.



Hammarby skakade om gästerna rejält. Jon Gudni Fjoluson nickade in 1-0 och sköt in 2-0.



Vid 1-0 slog Darijan Bojanic in en frispark mot bortre stolpen. Björn Paulsen nickade fram till Fjoluson som nickade in matchens första mål.



Vid 2-0 drog Fjoluson iväg ett distansskott med vänstern. Bollen gick via en Basel-spelare in i mål.



Då var det oavgjort i dubbelmötet. Och resultatet stod sig efter 90 minuter, vilket betydde förlängning.

Hammarby var det laget som skapade chanser.

Astrit Selmani nickade över. Aziz Ouattara nickade utanför.

Och i den 100:e minuten kom 3-0.

Mohanad Jeahze testade skott, men det blockades. Bollen hamnade hos Akinkunmi Amoo som hittade Astrit Selmani till höger inne i straffområdet. Han satte in bollen längs marken och Ouattara fick helt öppet mål.

3-0. Vändning. Extas i Tele2 Arena.

Men i den 109:e minuten rev Ouattara ner en motståndare i straffområdet och Basel fick straff. Fram klev notoriske målskytten Arthur Cabral, som inte gjorde något misstag.

3-1.

Matchen gick till straffar.

Där fick Bajen tyngsta möjliga start då Darijan Bojanic och Paulinho sköt över. Att David Accam, Mads Fenger och Simon Sandberg gjorde mål hjälpte inte.

Basel missade bara en straff och tog sig därför vidare.

Tungt för Hammarby som vid ett avancemang till gruppspelet i Europa Conference League hade dragit in omkring 30 miljoner kronor i prispengar från Uefa. Bajen får i stället nöja sig med 7,7 miljoner kronor för att ha tagit sig till playoff.

Straffläggningen:

Darijan Bojanic (miss), Hammarby

0-1 Eray Cömert, Basel

Paulinho (miss), Hammarby

0-2 Fabian Frei, Basel

1-2 David Accam, Hammarby

Andy Pelmard (miss), Basel

2-2 Mads Fenger, Hammarby

2-3 Amifico Pululu, Basel

3-3 Simon Sandberg, Hammarby

3-4 Arthur Cabral, Basel

Startelvor:

Hammarby: Ousted – Poulsen, Fenger, Fjoluson – Rodic, Khalili, Bojanic, Swedberg, Jeahze – Selmani, Ludwigson

Basel: Lindner – M. Lang, Comert, Pelmard, Petretta – Xhaka, F. Frei, Kasami – Esposito, Cabral, Stocker