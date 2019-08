AIK kan dra nytta av Celtics CL-uttåg: ”Förhoppningsvis är de under stor press - kan påverka dem”

GLASGOW. Celtic har blivit hårt kritiserat efter CL-uttåget. Sebastian Larsson tror att AIK kan dra nytta av det. - Förhoppningsvis är de under stor press och att det kan påverka deras insats, säger han.

Celtic åkte i förra veckan ut i tredje kvalomgången till Champions Leagues gruppspel. Den skotska storklubben spelade 1-1 borta mot rumänska Cluj, men föll sedan med 4-3 hemma på Celtic Park, vilket gjorde att laget åkte ur CL-kvalspelet och nu i stället får play off-spela mot AIK för en plats i Europa Leagues gruppspel.

Managern Neil Lennon och hans manskap har blivit hårt kritiserat i skotsk media efter uttåget och under onsdagens presskonferens slog han bitvis ifrån sig kritiken. Lennon sa bland annat så här om kritiken och om pressen att ta sig till Europa League:

- Det måste vara ett förnuftigt perspektiv. Jag kan inte kontrollera det, men det har i perioder varit hysteri. Det är emellanåt så miljön är i Glasgow. Vi har förlorat en match och gjorde tre mål, så det är inte jordens undergång. Vi måste se framåt. Det är en stor besvikelse att inte gå till Champions League, men Europa League är också en väldigt bra turnering som vi förhoppningsvis kan kvalificera oss för.

När AIK-tränaren Rikard Norling under onsdagskvällen fick en fråga om hur han ser på att AIK nu ställs mot ett kritiserat och pressat Celtic, så ville han inte spä på kritiken.

- Det är inte min uppgift att gå in på hur de känner. Jag känner igen mig i att vi är en storklubb i Sverige och om vi förlorar en match, så blir det alltid frågor om man är under press. Jag känner igen mig i den situationen och om den andra managern försöker: ”De är under stor press”… Jag tycker inte att det matchar med att vara manager.

Sebastian Larsson ser dock att AIK kan dra fördel av situationen.

- Det är mycket press kring de här matcherna. Det är sista steget före en europeisk turnering och jag förstår att det, för en klubb som Celtic, är stor press på att ta sig till turneringen. Men det är som min tränare just sa att vi är också en stor klubb i Sverige och förväntningarna och pressen är också stor på oss. Men ja, förhoppningsvis är de under stor press och at det kan påverka deras insats, säger Larsson.