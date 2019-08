AIK utslaget ur Europa League - föll även i returmötet med Celtic

AIK hade med sig ett tufft resultat från det första playoff-mötet med Celtic, då man förlorade med 0-2 på Celtic Park i Glasgow i förra veckan. Det betydde att man var tvungen att vinna med minst tre måls marginal alternativt med 2-0 och sedan på straffar för att ta sig vidare till Europa Leagues gruppspel.

AIK inledde dock matchen piggt och redan i den andra minuten hade Kolbeinn Sigthorsson ett avslut i stolpen.

AIK hade initiativet under matchens första kvart, men i stället var det Celtic som skulle ta ledningen när man kontrade in 1-0 i den 16:e minuten, ett anfall som avslutades av James Forest. Målet gjorde att AIK definitivt var tvunget att vinna med tre måls marginal för att ta sig vidare och att förlängning var uteslutet.

AIK slog dock inte av på takten, och Nabil Bahoui hade en vass chans att kvittera med ett skott tätt utanför strax efter Celtics ledningsmål.

Efter drygt en halvtimmes spel skulle AIK få straff efter att Boli Bolingoli dragit ner Sebatian Larsson i straffområdet. Larsson, som i dag bar lagkaptensbindeln, klev själv fram och satte säkert straffen till 1-1.

Bara minuten senare skulle AIK dock drabbas av ett nytt bakslag. Ryan Christie tog sig runt på vänsterkanten och in i straffområdet och fick till ett snett-inåt-bakåt-inlägg från kortlinjen, ett inspel som gick i mål via Oscar Linnérs vänsterarm till 2-1 för de grönvita, ett resultat som stod sig till halvtidsvilan och gjorde att AIK gick in i andra halvlek med vetskapen om att de var tvungna att göra minst fyra mål för att ta sig vidare.

Det var nära att AIK fick till en tidig reducering när Chinedu Obasi sprang sig fri redan efter en dryg minut i andra halvlek, men Craig Gordon i bortalagets mål räddade till hörna.

AIK skapade en del halvchanser till reducering, men lyckades inte få bollen i mål. I stället kunde Celtic sätta både 3-1 och 4-1 i slutminuterna genom Christopher Julien och Lewis Morgan, men då var AIK:s öde redan beseglat.

4-1 blev slutsegern för Celtic, 6-1 över två matcher, och därmed är Glasgow-laget klart för Europa Leagues gruppspel. För AIK är Europaspelet slut för denna säsong.

Nästa match för AIK spelas på söndag, även den hemma på Friends Arena, i form av ett derby mot Djurgården i allsvenskan. AIK ligger två i allsvenskan efter 21 omgångar, fyra poäng bakom just Djurgården.

Malmö vann sin match med 1-0 och avancerar därmed vidare.

AIK:s lag: Linnér - Granli, Karlsson, Mets – Lundström (Rashidi ’79), Larsson, Adu, Bahoui (Hussein ’62), Salétros - Obasi, Kolbinn Sigthorsson (Goitom ’62).

Celtics startelva: Gordon - Ajer, Bitton, Jullien, Bolingoli - Brown, McGregor - Forrest, Johnston, Christie - Edouard.