AIK:s facit - 15 insläppta mål på åtta Europa-matcher: "Får titta oss i spegeln"

AIK hade i fjol en ramstark defensiv som var en nyckelfaktor till att laget fick fira SM-guld. AIK släppte endast in 16 mål på 30 allsvenska matcher, vilket var klart bättre än övriga lag i allsvenskan. Tvåan IFK Norrköping och femman BK Häcken släppte in näst flest mål, 27 stycken.

I år har Solnalaget inte varit lika starkt defensivt med 16 insläppta mål på 21 matcher i allsvenskan. Både seriledaren Djurgården och fyran Malmö FF har släppt in färre mål med tolv respektive 14 den här säsongen. Samtidigt har AIK släppt in hela 15 mål på åtta kvalmatcher under ordinarie tid i Champions League- och Europa League-kvalet den här säsongen, varav fyra under torsdagskvällen mot Celtic på Friends Arena.

- Det finns mycket lärdom att hämta. Jag tror att det är ganska enkelt att motståndet håller alltifrån lite till, som i dag (läs i går), ganska stor skillnad gentemot nivån i allsvenskan. Vi behöver höja vår nivå för att göra samma jobb i Europa-spelet som vi gör i allsvenskan, säger AIK-tränaren Rikard Norling och fortsätter:

- Om man ser till när vi kanske släppte in ännu färre mål förra året, så är det ganska mycket nya spelare nu som också går in ett sådant här äventyr. Först går vi in i en allsvensk säsong där vi börjar att förstå nivåer och vilka som är bra på vad och vad vi bör göra tillsammans för att släppa in färre mål. Sedan kommer en sådan här match, där ribban höjs ytterligare där samma utveckling ska göras, fast på en helt annan nivå. Jag tror inte riktigt att vi är framme där.

Henok Goitom är också inne på att tuffare motstånd leder till fler insläppta mål.

- Det är svårare motståndare ute i Europa i jämförelse med allsvenskan. Den individuella skickligheten är annorlunda och spelare är mer explosiva i riktningsförändringar och med bra touch, vilket det också ska vara. Det finns en anledning till att vissa ligor är bättre rankade än allsvenskan.

Goitom fortsätter:

- Jag tror att de matcher vi har spelat har haft två olika ansikten. På bortaplan har vi kanske inte kommit upp i den nivån som vi kan och sedan har vi tryckt på framåt på hemmaplan. Visst, de har gjort mål på oss, men vi har kanske tryckt på ännu hårdare offensivt på ett sätt som vi inte gör i allsvenskan. Det är inte många minuter ifrån att vi går vidare från Maribor-matchen. I slutändan är jag stolt över laget. Vi visade att vi verkligen kom hit för att spela i jämförelse med förra veckan. Celtic har bra spelare och det gör skillnad.

Oscar Linnér menar att AIK får dra lärdom av att ha släppt in 15 mål i Europa-kvalet. Han menar också, precis som Norling och Goitom, att det är tufft att hålla tätt mot kvalitativt motstånd.

- Det är klart att vi får titta oss själva i spegeln och se vad vi kan utveckla där. Sedan kan vi konstatera att vi i den här omgången har mött ett bra lag, Celtic, som är ett erkänt storlag i Europa. De hade en lyckad dag på hemmaplan där de fick det att stämma. När man möter ett så bra lag på deras hemmaplan är det kanske logiskt att man släpper in två mål bakåt. Men då blir läget hopplöst, lite grann. Det gör att vi måste chansa i den här matchen, och då öppnar man upp sig bakåt. Då kan det straffa sig, vilket det gjorde i dag.