AIK:s tuffa uppgift - Celtic till gruppspel åtta år i rad: ”Det vi gör nu och i returen som är viktigt”

LENNOXTOWN/GLASGOW. Åtta år i följd utan missat Europa-gruppspel. AIK behöver bryta Celtics Europa-svit för att ta sig in i Europa Leagues finrum. - Vi har en bra trend, säger Celtic-målvakten Craig Gordon. - Det är det vi gör nu och i returen som är viktigt, tycker Rikard Norling.

AIK bortaspelar under torsdagskvällen mot Celtic i första play off-mötet till gruppspelet i Europa League. Då väntar en tuff uppgift över två möten mot ett lag som har för vana att kvalificera sig för gruppspel i Champions League och i Europa League.

Celtic har under de åtta senaste säsongerna nått gruppspel i Champions League eller i Europa League och har under 2000-talet endast missat gruppspel i någon av turneringarna vid två tillfällen, säsongen 2005/2006 och 2010/2011. Däremot infördes gruppspel i Uefacupen (som inför säsongen 2009/2010 bytte skepnad till Europa League) först under säsongen 2004/2005.

Celtic har samtidigt under 2000-talet tagit sig till CL-gruppspel vid tio tillfällen och som längst, vid tre tillfällen, till åttondelsfinal i turneringen - 2006/2007, 2007/2008 och 2012/2013, den sistnämnda gången under nuvarande managern Neil Lennons ledning. Därmed har Celtic en stolt historia i Europa och därtill en seger i Europacupen 1966/1967 och en finalplats i turneringen 1969/1970. På senare år är största framgången en finalplats i Uefacupen 2002/2003.

Neil Lennon, som i februari tog över laget igen och som även var manager i klubben mellan 2010 och 2014, var manager när Celtic senast missade Europa-gruppspel under säsongen 2010/2011. Då föll laget först mot portugisiska Braga i tredje kvalomgången till Champions League och sedan mot nederländska Utrecht i play off-matchen om en plats i EL-gruppspelet.

Lennon vet därmed mycket väl hur viktigt det är för Celtic att ta sig ut i Europa och betonade under onsdagens presskonferens att han vill förlänga klubbens svit till nio raka turneringar genom seger mot AIK.

- Jag vet att spelarna vill gå ut och visa att vi har en europeisk stamtavla. Vi har ett starkt lag och jag hoppas att det visar sig. Det är viktigt att vi går vidare. Det ger oss gravitation och öppnar upp säsongen med europeisk fotboll att se fram emot, säger Lennon under presskonferensen.

Celtic-målvakten Craig Gordon höll med Lennon om vikten av att gå till Europa League och menar att pressen på laget alltid är stor under den här perioden av säsongen - även om laget har en fin svit i Europa.

- Vi har en bra trend, men vi har press på oss att spela i Europa varje år. Vi har press på oss oavsett motstånd, så det förändrar inget. Vi vill vinna matchen (mot AIK under torsdagen) för att ha ett bra läge till returen, säger Gordon.

Rikard Norling och hans AIK ska nu försöka göra som Braga och Utrecht gjorde under 2010, se till att Celtic missar ett Europa-gruppspel för att laget ska bli klart för Europa Leagues huvudturnering.

- Vi fokuserar på det vi ska göra i morgon (läs i dag). Sedan vet vi att de har varit framgångsrika i Europa-spel och sådär, men det är det vi gör nu och i returen som är viktigt, säger han.

Däremot medger han förstås att ett avancemang till gruppspel och en längre resa än så skulle betyda mycket för Solnaklubben.

- Det är klart att det är det vi strävar efter och det är ingen idé att hymla om att det är det vi vill göra och att det betyder mycket, men det är som sagt otroligt viktigt att det fokuseras på rätt saker och att vi inte börjar springa iväg, säger han.

AIK har genom åren inte haft lika stora framgångar som Celtic i Europa-spel. AIK har vid ett tillfälle, under säsongen 1999/2000, kvalificerat sig för ett Champions League-gruppspel. Då blev det dubbla förluster mot Arsenal och Barcelona, samt en förlust och ett kryss mot Fiorentina.

AIK har också kvalificerat sig vid ett tillfälle för Europa Leagues gruppspel, 2012/2013. Detta efter vändning mot CSKA Moskva i returen på bortaplan i play off-mötet till gruppspelsfasen. AIK skrällde då och vann med 2-0 efter mål av Kwame Karikari och Martin Lorentzson. Därefter blev det dock två förluster mot Napoli, två förluster mot Dnipro Dnipropetrovsk och en seger och ett kryss mot PSV Eindhoven, vilket resulterade i en fjärdeplats i gruppen.