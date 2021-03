Bekräftat: Zlatan missar United-möte

Det var i slutet av februari som Zlatan Ibrahimovic ådrog sig en skada i Milans segermatch borta mot Roma. Sedan dess har svensken varit borta från spel och det är oklart exakt när han kan vara tillbaka.

Nu står det hur som helst klart att Ibrahimovic missar torsdagens bortamöte med Manchester United i Europa League. Svensken finns inte med i truppen till mötet, som är det första av två, i åttondelsfinalmötet mellan storlagen.

När kan Ibrahimovic då vara tillbaka? Under tisdagen uppgav Gazetta dello Sport att det ska vara aktuellt med comeback nästa vecka mot United i Europa League då Milan tar emot det engelska storlaget på hemmaplan.

Se Milans trupp till torsdagens möte med United nedan:

💪 #MUFCACM 💪

The squad heading to Old Trafford 🔴⚫

I rossoneri convocati per la sfida di #UEL#ClashOfDevils #SempreMilan pic.twitter.com/cuqWwGDPmP