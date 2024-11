Botheim ber om ursäkt: "Det gör ont i hjärtat"

Malmö FF åkte under torsdagskvällen på en tung förlust mot Ferencvaros med 4-1 i Europa League. MFF släppte in två snabba mål, och orkade i slutändan inte komma ikapp i Ungern.

Målskytten Erik Botheim vill efteråt be om ursäkt till alla tillresta supportrar, som var 1 200 till antalet i Budapest.

- Otroligt besviken. Det gör ont i hjärtat att inte leverera en bättre prestation, när våra supportrar kommer och stöttar oss. De förtjänar bättre. Det är bara att be om ursäkt för det, säger Botheim.

Botheim menar att det kostar att göra misstag i Europa League.

- Man blir hårt straffad på den här nivån. Jag har inte sett om situationerna, så jag kan inte säga allt för mycket om det, men det är bara otroligt surt att förlora framför våra fina supportar. Det gör ont i hjärtat.

Hur ska ni fixa det här med att inte släppa in mål på omställningar?

- Vi får så klart kolla på det. Analysera vad som skedde och se vad som hände, så får vi försöka rätta till det.

Botheim reducerade på straff i första halvlek, men det betydde i slutändan inte något.

- Vi fick 2-1 och kom in i matchen, så då var det fullständig match. Vi släppte sedan in trean och fyran och då var matchen slut. Jag är otroligt besviken och det är bara att be om ursäkt till alla som kom och såg matchen.

Botheim har ännu inte gett upp en slutspelsplats.

- Vi försöker så gott vi kan. Vi vet att vi måste vinna nästa match, men jag tänker inte så mycket på det nu. Jag tänker på alla supportrar som kom hit. Det är bara att be om ursäkt.

MFF har tre matcher kvar - Galatasaray hemma, Twente hemma och Slavia Prag borta i Europa League. De två sista matcherna spelas i slutet av januari 2025.