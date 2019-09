Celtic bekräftar - utreder rasism på Friends Arena

AIK föll i torsdags med 4-1 mot Celtic på Friends Arena och åkte ut med totalt 6-1 i Europa Leagues play off-runda. Nu rapporterar brittiska tidningen Evening Times att Celtic har startat en utredning med anledning av rasistiskt språkbruk på läktarplats under matchen i Solna.

Evening Times skriver att en talesperson för Celtic bekräftar för tidningen att klubben har inlett just en utredning om rasism från läktare under matchen. Detta med anledning av att Celtic-backen Boli Bolingoli vid firande av ett mål, enligt Evening Times, blev utsatt för rasism.

- Vi utreder det här ämnet fullt, säger talespersonen enligt tidningen.

Enligt Evening Times hördes den rasistiska kommentaren i ett klipp som först blev publicerat på Celtics officiella tv-konto på Twitter, "Celtic TV", men sedan togs bort. Celtic TV uppdaterade i stället senare kontot med en ursäkt till att klippet lades upp och motiverade att klippet togs bort med att det var på grund av dåligt språkbruk.

AIK:s evenemangs- och säkerhetschef Henrik Koch känner inte till att Celtic har startat en utredning angående rasistiskt språkbruk under matchen.

- Jag kan inte kommentera något jag inte vet något om, säger han till Fotbollskanalen.

Kommer AIK att undersöka det här vidare?

- Det får stå för dem. Jag vet inte vad du pratar om, så jag kan inte kommentera det.

Mitt under matchen var det även stökigt på läktarplats, då supportrar i halvtid hamnade i bråk med ordningsvakter på Celtics sektion. Henrik Koch bekräftade senare att tre perosner greps och att ordningsvakter gick upp på läkatren med anledning av att en supporter kastade en bengal mot en publikvärd före matchstart.

- Man skulle göra ett ingripande för att det var en person i Celtic-klacken som hade kastat en bengal mot en publikvärd i samband med bengalbränningen i början av matchen. Man hade lyckats identifiera personen som skulle gripas. I samband med det här griper man ytterligare en person för våld mot tjänsteman och så har man gripit en person för olaga intrång som var inne och firade målet på innerplanen, bekräftade Koch för Expressen.

Celtic anklagade även senare Hammarby-supportrar för ordningsstörningarna på sektionen, något som Bajens ordförande Richard Von Yxkull inte hade information om.

- Jag har inte hört något om det ännu, så vi måste prata om det internt. Det är därmed svårt för mig att lämna några kommentarer i det här läget. Det låter hyfsat orimligt att våra supportrar skulle komma över några biljetter dit, men jag har ingen aning. Det är första gången jag hör det här nu när du berättar det. Vi kommer säkert att titta på det med vår säkerhetspersonal, men tyvärr vet jag inte mer än så, sa han till Fotbollskanalen.



AIK bötfälldes nyligen med totalt 991 800 kronor av Uefa efter dubbelmötet med Maribor i Champions League-kvalet. För arrangemanget på Friends Arena, där bland annat ett stort antal supportrar rusade mot bortaklacken, blev bötesbeloppet 82 000 euro, nära 880 000 svenska kronor. Detta för rusningen, men även för inkastade föremål och användande av pyroteknik. Därtill bötfälldes klubben med 10 500 euro, nära 113 000 kronor, för inkastade föremål och pyroteknik i bortamötet.

AIK meddelade senare även att klubben fick ett böter för bortamötet med Ararat-Armenia i andra CL-kvalomgången. Vad gäller den matchen blev böterna 10 000 euro, drygt 105 000 kronor för "illicit chants" - otillåtna sånger/ramsor. AIK-supportrar skrek då "Uefa-maffia".

- Uefas ansvarige skrev i sin rapport att man använt de orden i en ramsa, sa Koch till Fotbollskanalen då.

Uefa har tidigare i år markerat hårt mot rasistiskt språkbruk under matcher. Senast i fredags meddelade Uefa att Rangers kommer att tvingas spela för delvis stängda läktare under klubbens nästa Uefa-match. Detta efter att Rangers- supportrar uttryckte sig rasistiskt under play off-mötet med Legia Warszawa i Polen. Rangers ska meddela Uefa vilken sektion, som minst ska rymma 3 000 personer, som ska stängas inför hemmamatchen. Dessutom ska en banderoll med texten "#EqualGame" med Uefa-logotypen på visas på arenan under den berörda matchen.

Montenegros landslag blev även i år drabbat av en liknande dom. Englands förbundskapten Gareth Southgate meddelade efter EM-kvalmötet med Montenegro tidigare i år att han hörde rasistiska glåpord riktade mot sina spelare. Senare meddelade Uefa att Montenegro skulle få spela inför tomma läktare i nästkommande Uefa-match.