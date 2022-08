Dahlin: "Welcome to Hell? Jag säger Welcome to Heaven"

Har ni kommit över en tröskel, att det inte finns några "Welcome to Hell"-upplevelser längre i Europa?

- Det beror ju på hur man väljer att se det. Man kunde tagit Ibrox (Rangers-MFF 2021) som Welcome to hell. Jag tyckte att det var sjukt ball att gå ut där när 50 000 skottar sjöng med i Tina Turner, fastän de buade åt oss. Det är en jävla känsla alltså. Det är ett av de ögonblicken man kommer att tänka på när man blir äldre. Och vi vann där också så man kan vända det till något positivt, något kul.

