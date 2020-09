Djurgården drog nitlott i EL-kvalet: "Vi skräms inte av det - men vi har respekt för dem"

Djurgården åkte nyligen ut mot ungerska laget Ferencvaros i första kvalomgången i Champions League-kvalet och ställs därmed härnäst mot Europa FC, från Gibraltar, i andra kvalomgången i Europa League-kvalet. Vid seger mot Europa FC blir det spel mot en lite tuffare motståndare, rumänska storklubben Cluj.

Cluj åkte under förra säsongen ut i sextondelsfinalen i Europa League och tog sig så sent som under säsongen 2012/2013 till gruppspelet i Champions League. Cluj tog sig även till CL-gruppspelet säsongen 2010/2011, samt 2008/2009. Under säsongen 2009/2010 var laget även en del av gruppspelet i Europa League. Cluj mötte även senast ett svenskt lag sommaren 2018, då det blev uttåg mot Malmö FF, efter 1-2, över två matcher i CL-kvalet.

Djurgårdens målvakt Per Kristian Bråtveit menar att det lär bli en tuff match, om Stockholmslaget tar sig vidare till den tredje kvalomgången.

- Det var bra att vi fick hemmaplan, så det får vi väl ta med oss, men det var den svåraste motståndaren. Däremot blir det väl lite enklare på hemmaplan, säger norrmannen till Fotbollskanalen.

Hade du hellre velat ha en annan lott?

- Alla lotter är väl tuffa, men vi går in till matchen på samma sätt som vi hade gjort oavsett motstånd. Vi har även en match innan, där vi inte ska underskatta motståndaren. Det gäller att göra ett bra jobb och sedan kan vi kanske tänka på Cluj om vi vinner matchen.

Bråtveit menar att Djurgården inte skräms av det rumänska motståndets resultatrad i Europa senaste åren.

- Vi skräms inte av det, men vi har respekt för dem och det ska man ha. Samtidigt ska man inte tänka att de är hur bra som helst. Vi ska vinna, men vi har absolut respekt. Vi har även hemmaplan och vi vet att vi är bra hemma. Då är allt möjligt.

Vad vet du om Cluj?

- Ingenting alls. Jag vet bara att de brukar vara med i Champions League och i Europa League, men utöver det vet jag ingenting.

Han fortsätter:

- Jag känner ingen som varit där heller, men det blir kul att se hur motståndet ser ut. Vi kommer nog att ha något video-möte inför matchen, så det blir kul.

Nu ser han dock först och främst fram emot att ställas mot Europa FC.

- Vi ska vinna matchen, även om vi vet att det är tufft i Europa. Vi ska ta det på allvar och vinna.