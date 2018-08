Djurgården straffat i förlängningen - utslaget av Mariupol i Europa League

Djurgården kryssade i förra veckan till 1-1 mot Mariupol efter mål av Aliou Badji i det första mötet i kvalet med det ukrainska laget till gruppspelet i Europa League. I kväll gjorde lagen upp i returen om avancemang i turneringen i Ukraina. Det blev en jämn drabbning som var igång i 120 minuter plus tilläggstid.

Djurgården inledde matchen bäst, men skapade inte några riktigt heta målchanser. Laget kontrollerade matchen och var inte särskilt oroligt bakåt, men kom inte närmare än en giftig frispark av Kerim Mrabti som pressade motståndarmålvakten.

I andra halvlek hettade det till ordentligt. Först gav Pikhalyonok i den 63:e minuten hemmalaget ledningen i matchen till 1-0 efter skott via Jonas Olsson in bakom Andreas Isaksson i bortamålet och sedan lyfte bortalaget igen. Åter var det hjälten från det första kvalmötet, som klev fram för Stockholmslaget.

Aliou Badji, som senast blev målskytt mot Mariupol, höll sig i den 77:e minuten framme i straffområdet och klackade läckert in bollen på volley i mål till 1-1. Båda lagen hade ett par chanser till före full tid, men till slut fick förlängning skilja lagen åt.

I förlängningen fick Djurgården en mardrömsstart. Efter tumult i straffområdet med flera djurgårdare inblandade, så föll en hemmaspelare och Mariupol blev tilldelat straff. Ruslan Fomin var kylig från elvameterspunkten och sköt 2-1 till Mariupol.

Djurgården jagade länge ett kvitteringsmål och var flera gånger om nära, där bland annat Jonas Olsson var nära att tråckla in bollen i mål. Mer än så blev det dock inte den här kvällen eller den här gången i Europa. Djurgården blev utslaget med totalt 3-2 och får nu sikta in sig på spel under hösten i allsvenskan.

Startelvor:

Mariupol: Khudzhamov - Biliy, Yavorskyy, Bykov - Polehenko, Myshnyov, Pikhalyonok, Tyschenko, Demiri - Churko, Fomin.

Djurgården: Isaksson - Une Larsson, Johansson, Olsson, Augustinsson - Ring, Karlström, Ulvestad, Radetinac - Badji, Mrabti.