Dortmund föll tungt mot Rangers: "Meningslös och ologisk fotboll"

Borussia Dortmund inledde slutspelet i Europa League på hemmaplan mot Rangers, utan storstjärnan Erling Haaland. Tyskarna lyckades inte utnyttja hemmafördelen, utan har i stället satt sig i ett svårt läge inför bortareturen.

Gästerna tog ledningen på straff efter 40 minuter spelade och Alfredo Morelos utökade ledningen till 2-0 bara minuter senare. Det var sedan ställningen i paus.

Dortmund gjorde två byten i halvlek, där Youssoufa Moukoko och Giovanni Reyna klev in på plan, i hopp om att vända på matchen. Men bara ett par minuter efter paus kom i stället 3-0 för Rangers, från John Lundstram.

Då kom svaret från hemmalaget, när Jude Bellingham reducerade fem minuter in i andra halvlek. Det fortsatte sedan gå snabbt mellan målen när Dan-Axel Zagadou fick in en boll i egen kasse till 4-1. I matchens slutskede lyckades Dortmund fixa ett något bättre läge inför returen när Bellingham assisterade Raphael Guerreiro till ännu en reducering. Rangers går därmed in i returen på hemmaplan med en tvåmålsledning.



ANNONS

- Det är många saker som spelar in. Var man slår vilka passningar, när en risk är smart och när den inte är det. Vi spelar en meningslös och ologisk fotboll som gör våra motståndare starka. Vi vill inte ha den enkla lösningen, utan den svåra, säger Mats Hümmels efter matchen enligt Sport1.

Returen spelas nästa torsdag i Glasgow.