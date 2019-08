Dubbla svenskassist i EL - Lustig spelade fram till Gents avgörande

Under torsdagen var flera svenskar i farten i Europa League-kvalet. Bland annat spelade Pierre Bengtsson och Sotirios Papagiannopoulos från start för FC Köpenhamn när laget vann hemma mot Riga FC med 3-1, där Bengtsson var inblandad i FCK:s 1-0-mål.

Efter knappa 20 minuters spel skickade den svenske vänsterbacken in en hård passning från vänster som Viktor Fischer snappade upp och placerade in i nät.

En annan svensk som spelade i Europa League-kvalet under torsdagen var Mikael Lustig. Landslagsmannen startade i Gents hemmamöte med Rijeka och med 20 minuter kvar skickade svensken in ett högt inspel som Laurent Depoitre kunde nicka in. Målet betydde 2-1 och blev också matchavgörande.

På annat håll nätade också Sam Larsson för Feyenoord.