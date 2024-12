Efter målet - Peña erkänner: "Jag var arg före matchen"

Peña hade inlett i samtliga Europa League-matcher för MFF. Men denna gång fick formstarkeOtto Rosengren förtroendet bredvid Lasse Berg Johnsen på centralt mittfält. Peña ersatte Rosengren i den 74:e minuten, och skruvande in kvitteringsmålet på tilläggstid.

- Det var väldigt kallt under matchen. Jag var arg eftersom jag ville starta, men jag kom in när vi låg under. Jag försökte bara göra mitt bästa, och jag gör mitt bästa när jag väldigt avslappnad. Vid målet var jag väldigt avslappnad. En fin assist från Busanello och ett väldigt fint mål, säger Sergio Peña.