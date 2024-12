Elfsborg vill skriva ny Europa-historia: "Alla pratade om att det var helt omöjligt"

Elfsborg har tagit fyra poäng i Europa Leagues ligaspel under hösten. Under torsdagskvällen väntar årets sista tävlingsmatch, när Qarabag FK från Azerbajdzjan gästar Borås arena.

- Jag ser fram emot matchen och hoppas att vi kan komma ut och prestera en sista prestation för 2024, som förhoppningsvis gör chanserna till att vi ska ha något väldigt, väldigt positivt att se fram emot i februari väldigt stora, säger manager Oscar Hiljemark på onsdagens presskonferens.

Elfsborg parkerar för stunden på plats 28 av 36 i Europa League. De 24 bästa lagen tar sig vidare till slutspelet. Dit är det endast en poäng upp inför den sjätte omgången.

Hur ser du på Qarabag-matchens betydelse, för att ni ska kunna ta er vidare till slutspelet?

- Oavsett resultat tror jag att det kommer leva hela vägen. Det tror jag. Men vi har satt oss i en position som är väldigt positiv. Med tanke på hur det lät när vi gick in i det här, där alla pratade om att det var helt omöjligt och dödens grupp och så vidare, att vi då ligger där vi gör nu är väldigt positivt.

- Skulle resultatet i den här matchen bli som vi gärna önskar är det klart att framtiden lovar gott, för att få göra något ännu mer historiskt sett i Europa League i vår. Matchens betydelse är väldigt stor. Vi ser fram emot den. Men det är inte på något vis en match där pressen är på oss.

Elfsborg har tre matcher kvar i Europa League ligaspel. Efter torsdagens möte med Qarabag ställs boråsarna mot franska Nice på hemmaplan innan den engelska storklubben Tottenham väntar i London.

Elfsborgs lagkapten Johan Larsson ger sin syn på de två stundande hemmamatchernas betydelse i jakten på en slutspelsplats.

- Vi har större chans på hemmaplan på förhand så klart, men jag tycker ändå att vi har visat på bortaplan i samtliga matcher undantaget Bilbao (0-3), som var ett eller två nummer för stora, men i övrigt har vi levererat bra insatser. Med lite flyt hade vi fått med oss en poäng från Istanbul (3-4 mot Galatasaray) och samma i Holland (2-3), säger Larsson och fortsätter:

- Men det är klart att på hemmaplan vet vi att vi är starka och vi vet vad vi kan prestera här ute. Vi kommer gå in här för att vinna. Det kommer vi göra mot Nice också. Vi kommer att åka till London för att vinna mot Tottenham också. Det är så vi ser på det. Sen får man förstå vilka motståndare man står inför också.

Oscar Hiljemark ger sedan sin syn på Qarabag som motstånd - och vad gästerna väntas ha för styrkor och brister.

- Qarabag är ett lag som jag tycker liknar vissa av de lagen som vi har mött i sitt beteende och sitt sätt att agera. De är extremt duktiga i sitt omställningsspel och individuellt skickliga med bollen. De kommer säkerligen hitta på både en och två saker som vi behöver anpassa oss efter under matchen.

- Defensivt har de givetvis svagheter, som alla andra lag. De tror jag att vi har ganska bra koll på.

Vad ser du som den största utmaningen i matchen?

- Att hantera deras ostrukturerade anfallsspel med individuell kvalitet uppepå det. De har gjort vissa saker annorlunda i de flesta matcher som de har spelat både i ligan och Europa League. De beter sig olika från match till match. Mycket bygger på relationer och individuella aktioner.

- Mycket hänger på att vi är skarpa i det. Sen tror jag att vi ska vara extremt noggranna, så att vi inte släpper in och ger bort vissa onödiga mål som vi har gjort i Europa League tidigare.

En positiv faktor för Elfsborg inför matchen mot Qarabag är att laget, till skillnad från när allsvenskan var igång, nu har kunnat träna tillsammans kontinuerligt under veckorna.

Hur har det varit?

- Toppen! svarar Johan Larsson och möts av ett skratt från sin tränare.

Larsson fortsätter:

- Nej men vi har i stort sett inte tränat innan där vi har haft match i stort sett var tredje dag. Det är en ganska svår period som grupp att hantera det. Det är ett fåtal som kanske inte spelar så mycket och hamnar i en helt annan fas än de som spelar matcher gör.

- Nu har vi haft någon månad här där vi faktiskt har kunnat trycka på under veckorna och tränar på att se ut så som vi vill göra framöver. Det har nog varit nyttigt för oss alla att komma in i en gemensam struktur där vi kan trycka på under träningsveckorna och sen ha en match att se fram emot.

Oscar Hiljemark ombeds sedan peka på något konkret som han har velat slipa på under den här perioden.

- Det är en speciell fas, med tanke på att vår försäsong på andra sidan årsskiftet är väldigt kort. Den är tre veckor. Då har den här tiden blivit en mix av att kunna hantera olika system, så att vi taktiskt ska kunna skifta, men även justera och bygga vidare på det som har varit vår identitet som har gjort oss väldigt framgångsrika i många faser av spelet, säger Hiljemark.

- Det har varit kul att få träna och kunna trycka på lite detaljer. Även att kunna visa lite mer videor och kanske fokusera lite extra på några individuella avseenden, med spelare som jag känt behöver lite mer individuell feedback och så vidare.

Inför mötet med Qarabag, som startar 21.00 under torsdagskvällen, rapporterar Oscar Hiljemark att Elfsborg har en fullt frisk trupp bortsett från anfallaren Per Frick som missar matchen med skadeproblem.