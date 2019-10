En av MFF:s hetaste veckor i modern tid: "En match man har väntat på i många år"

I mitten av september 2014 hade Malmö FF bortamatch mot Juventus följt av hemmamatch mot Helsingborgs IF. Strax därefter vann de mot Olympiakos i CL samma vecka som de vann SM-guld i en bortamatch mot AIK.

Sommaren 2015 hade de en vecka med en returmatch hemma mot RB Salzburg och en hemmamatch mot IFK Göteborg, och några veckor senare var det en avgörande CL-kvalmatch mot Celtic hemma och några dagar senare ett Skånederby mot Helsingborg borta.

Den här veckan kan konkurrera med åtminstone några av dem: FC Köpenhamn hemma på torsdagen, IFK Göteborg hemma på söndagen. Inte bara stora matcher, utan också viktiga. MFF får svårt att ta sig vidare från Europa League vid förlust mot FCK, och behöver en seger i allsvenskan för att hänga på Djurgården.

- FCK är ju en match som man har väntat på i många år, säger Oscar Lewicki.

- Det blir ett prestigemöte. Det är mer än tre poäng i en tabell. Det tror jag man kommer märka torsdag kväll, med hur stämningen kommer vara, fyller Guillermo Molins i.

När det gäller matchen mot IFK Göteborg så är de speciella för Molins. Han gjorde matchens två första mål, med lagkaptensbindeln, i 3-0-vinsten mot IFK Göteborg våren 2014.

Efter det missade han två Blåvittmatcher med en korsbandsskada, satt kvar på bänken en match under Åge Hareide, vårmatchen 2016 blev avbruten precis innan Molins skulle bytas in, och Uwe Rösler bedömde att Molins inte var redo att spela under förra hösten.

Han fick en start i våras, men matchen blev mållös samtidigt som Molins och Markus Rosenberg inte hittade rätt i samarbetet.

- Det här är en ”final” till som vi har framför oss. Det blir en urladdning den här veckan.

Just med de äldre spelarna i MFF märks det…

- Ingår jag i de äldre nu?…

31 år, även om det ungefär är snittåldern i truppen, men man märker på de äldre att det är något särskilt med IFK Göteborg? Det är något fortfarande som är kvar?

- Det är ju så, historiskt sett. Kanske inte just de senaste åren, men det har ändå varit lite hetsigt, lite i media, lite snack. Någon sorts kultur mellan lagen.

- Självklart vill man spela matchen. Det är de matcherna man vill spela: IFK Göteborg, AIK, Helsingborg, Hammarby, Djurgården. De är roligast att spela.

Tänker du något särskilt när du gick in i veckan, ”Nu är det match mot IFK Göteborg”?

- Tråkiga svar nu, men först är det torsdag, med allt det innebär, sedan får man ladda om till söndag.

- Men jag tänkte på det när vi landade i söndags. Fyra matcher kvar i allsvenskan. Det känns verkligen inte som det. Det är det som är lite konstigt. Det ska avgöras snart.