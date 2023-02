Erik ten Hag avslöjar middag med Sir Alex: "Ville dela med sig av sin erfarenhet"

Manchester United är mitt inne i en stor vecka. Barcelona väntar i Europa League och sedan väntar cupfinal mot Newcastle på söndag.

Under tisdagen fångades Erik ten Hag på bild under en middag med Sir Alex Ferguson, något som flera brittiska medier rapporterat om. Under onsdagen när ten Hag mötte den samlade presskåren inför mötet med Barcelona berättade nederländaren om samtalet med Sir Alex.

- Det är stort att ha hans stöd. Jag gillar att prata med människor med stor kunskap och ta del av den. Han ville dela med sig, han vill hjälpa och stötta. Manchester United är hans klubb och han känns hängiven. Han vill att vi ska lyckas. Det var en fantastisk kväll, säger han under presskonferensen enligt Manchester Evening News.

Erik ten Hags Manchester United spelar under söndagen för sin första titel under nederländarens ledning. I ligacupfinalen ställs United mot Newcastle. Under Sir Alex Fergusons ledning vann klubben fyra ligacuptitlar.

Inför mötet med Barcelona och Newcastle får ten Hag tillbaka både Maguire och Antony.

- Jag förväntar mig att ha Maguire och Antony tillbaka och tillgängliga. Martial är inte tillgänglig. Han är tillbaka på fotbollsplanen men ännu inte i träning med laget, säger nederländaren.