FCK föll efter sent mål - Johnsson överlistad på straff i EL-åttondelen

Divisionsforeningen, som representerar alla klubbar i Danmark på herrsidan, meddelade tidigare under torsdagen att all fotboll i landet, under de kommande två veckorna, stoppas till följd av coronaviruset. Det hindrade däremot inte FC Köpenhamn från att, under torsdagskvällen, göra upp med turkiska laget Basaksehir på bortaplan i första åttondelsfinalmötet i Europa League.

FCK, som ställde upp med svenskduon Karl-Johan Johnsson och Pierre Bengtsson från start och med Sotirios Papagiannopoulos på bänken, inledde bra med ett par möjligheter. Men Basaksehir pressade också FCK och lät Johnsson svettas vid ett par tillfällen.

Efter en mållös första halva av matchen höjde hemmalaget intensiteten och pressen mot det danska lagets mål och fick till slut hål på Johnsson. Förre Chelsea-anfallaren Demba Ba föll i duell med Guillermo Varela i straffområdet och blev efter VAR-granskning tilldelad straff. Då överlistade Edin Visca FCK:s svenske målvakt och skrev slutresultatet till 1-0.

FCK tar den 19 mars, enligt vad som är planerat, emot Basaksehir i returen i Köpenhamn.