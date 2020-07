FCK-svenskar kan ställas mot United: "Men viktigast att gå vidare"

Tidigare i dag lottades Europa Leagues kvartsfinaler. Då stod det klart att FC Köpenhamn, som spelat en av sina åttondelsfinaler mot turkiska Basaksehir, ställs mot segraren av Manchester United och Lask från Linz, där United vann första matchen med 5-0. Med största sannolikhet är det alltså det engelska storlaget som väntar för FCK vid avancemang.

- Det är klart att det är en stor match. Men vi förlorade första matchen med 1-0, så det viktigaste för oss är nu att försöka ladda om, vinna och gå vidare, säger FCK-backen Sotirios Papagiannpoulos till Fotbollskanalen.

Returmötet med Basaksehir spelas på Parken i början av augusti.

- Det var en jämna match där nere. Det var två jämna lag, och så gjorde ett straffmål i slutet att de vann. Vi har haft en tuff period nu på slutet, men vi har fyra matcher kvar och ska försöka göra det bästa av situationen, sedan ska vi ladda om och försöka gå vidare, säger "Sotte".

Är det en extra morot att Manchester United väntar i nästa omgång?

- Det tror jag inte. Vi har väntat så pass länge i och med coronan på att få spela och att få gå till åttondelsfinal. För oss spelar det större roll att gå vidare och gå till nästa omgång än att få möta United.

I FCK spelar även svenskarna Pierre Bengtsson och Karl-Johan Johnsson.

FCK är enda skandinaviska klubb som är kvar i Europaspelet, men i inhemska ligan går det tyngre, då man i går föll mot Midtjylland på bortaplan och därmed fick se det rödsvarta laget bli dansk mästare.

- Det är klart att det var lite speciellt. De har varit bra genom hela säsongen, det är bara att gratulera. Vi har haft lite svårt med att kombinera Europa och ligan, och framför allt har vi haft lite skador. Det var tråkigt, men det är bara att jobba vidare, säger Papagiannopoulos.

Papagiannopoulos fick hoppa in i den första halvleken för FCK, men har under våren varit ut och in i laget och haft svårt att få regelbunden speltid.

- Det flöt på bra hela hösten. Det gick hur bra som helst, men det har gått lite tyngre under det nya året och efter coronauppehållet har det inte varit så mycket speltid. Det är lite upp och ner, säger han.