FCK-svensken: "Tror Malmö är mer missnöjda än vad vi är"

FC Köpenhamns stora ekonomiska försprång gentemot andra skandinaviska klubbar märktes inte på Stadion i Malmö. FCK hade svårt att komma in i kostymen och visade upp en idéfattig offensiv. Trots insatsen behåller danskarna förstaplatsen i gruppen.

FC Köpenhamn spel i Europa League-matchen mot Malmö FF präglades av en oklar struktur i uppspelen och danskarna fastnade ofta i hemmalagets press. Under matchen noterades bara ett skott på mål för gästerna.

- Vi fick inte fast bollen däruppe under hela matchen. Vi måste bli bättre på det så vi kan spela mer. Vi visste att de nog skulle komma i början, det såg man mot Helsingborg i derbyt senast. Det är klart att de vill sätta press och få energi i början av matchen.

- Hos oss fattades mer kombinationer offensivt och att kunna spela mer på deras planhalva. Jag vet inte, vi lyckas inte så mycket offensivt. Men en poäng är okej för oss, säger FCK:s svenske vänsterbacken Pierre Bengtsson.

Trots problemen i anfallsuppbyggnaden behövde Köpenhamn inte mycket för att oroa Malmö när de väl närmade sig skåningarnas straffområde. Ett exempel var löpningarna vid 0–1-målet när Michael Santos stressade Lasse Nielsen till ett självmål.

- FCK spelar kanske inte typiskt danskt. De gör det jättebra och spelar väldigt mycket kompakt, men just att de slog så mycket långt förvånar mig ändå lite. Men det är därför de är så pass bra också, att de hanterar den fotbollen, kommenterade Markus Rosenberg FCK:s spel.

- Malmö trycker på mer till sist, det är klart de har några halvchanser. Vi försvarar oss ändå bra idag. Det är synd där på målet. Hade vi hållit nollan hade vi kunnat få en del kontringslägen i slutet på andra. Men jag tror Malmö är mer missnöjda än vad vi är, säger Pierre Bengtsson.

Hans landslagskollega Karl-Johan Johnsson hade en lugn dag i målet. MFF kvitterade visserligen i den 55:e minuten efter slappt försvarsspel, först tio minuter senare registrerades Johnssons första räddning.

- Vi kunde såklart skapat fler målchanser. Jag tycker ändå vi ligger fint och kanske kan hålla mer i bollen och få upp laget lite mer för att få upp positionerna och komma in i boxen. Vi tappar mycket boll och slår ganska bort många egna bollar. Vårt försvarsspel såg ändå väldigt bra ut jämfört med hur det har sett ut innan i vissa matcher. Det känns som vi börjar få in de nya spelarna, mig inräknat. Det är många nya spelare i laget och de börjar få in tänket hur vi vill spela. Det kommer bli bättre och bättre med tiden, säger målvakten.

Danska supportrar fyllde bortasektion på Stadion när publiksiffran kom upp i knappa 20 000. Karl-Johan Johnsson berömmer båda lagens fans och nyförvärvet från Guingamp erkänner att trycket höll en lika hög nivå som på franska toppmatcher. Derbystämningen spreds även ner till gräset.

- Det var bra stämning på planen. Man märker att Malmö kanske inte gillar FCK så mycket och det är mycket rivalitet mellan fansen. Det kunde man lite märka på planen och det var mycket dueller. Domaren gjorde ett bra jobb ändå, säger Pierre Bengtsson.

Ett delvis ombyggt FC Köpenhamn toppar fortsatt Grupp B på fyra poäng tillsammans med Dynamo Kiev. För Malmös del finns en risk att FCK hunnit spela ihop sig till gruppavslutningen på Parken i december. Om båda lagen är med så långt kan nästa Öresundsderby bli en ny bro-thriller.

- Vi har ett bra läge men det kommer kanske avgöras först i sista matchen, det är roligt att vi har en match till mot Malmö, avslutar Pierre Bengtsson.