FEM SPANINGAR: ”AIK:s känslomässiga resa - från hopp till förtvivlan på en minut”

AIK var en stolpträff från en helt annan match

AIK-tränaren Rikard Norling gjorde under torsdagskvällen två förändringar i startelvan gentemot i 2-0-förlusten borta mot Celtic i Glasgow. Anton Salétros ersatte Rasmus Lindkvist som vänster vingback och Chinedu Obasi kom in i stället för Henok Goitom bredvid Kolbeinn Sigthorsson i anfallet. Dessutom fick Tarik Elyounoussi, avstängd senast i Glasgow, börja på bänken. Det var möjligen ett resultat av att han blev utbytt skadad i söndags mot Östersund. I vilket fall var Norlings ena byte nära att ge effekt direkt. Salétros slog ett inlägg till Sigthorsson som sköt på volley i stolpen.

Några centimeter på rätt sida, för AIK:s del, om stolpen och den här kvällen hade kunnat sluta helt annorlunda. Både i AIK- och Celtic-lägret pratades det inför matchen om vikten av att få in det första målet. AIK hade kunnat få det, genom Sigthorssons volleyskott, redan efter ett fåtal minuters spel. Det hade kunnat sätta press på Celtic och AIK hade ökat chansen markant för avancemang till gruppspel. Nu blev det inte så och än en gång visade det sig hur viktigt det är att vara klinisk framför mål i Europa-spel. AIK var inte det den här gången och det visade sig också bli avgörande för matchens utgång.

AIK gav ett helhjärtat försök - men balansen föll

Henok Goitom var en av flera AIK-spelare, som efter förlusten i Glasgow, betonade vikten av att hitta en balans mellan försvars- och anfallsspel i returen på Friends Arena. AIK behövde ju gå framåt för att göra mål, men samtidigt inte släppa till för mycket ytor på egen planhalva för eventuella kontringar. Den balansen föll mer eller mindre ihop nästan direkt. Efter att AIK inledningsvis tryckte på rejält framåt, så visade sig anfall inte vara bästa försvar.

Anton Salétros stormade mot mål, fick ett avslut blockerat och därefter kontrade den skotska klubben. Odsonne Edouard hittade in med en fin framspelning till James Forrest i straffområdet som sköt 1-0. Första heta kontringen, mål direkt. Celtic visade sig vara det AIK inte var, kliniskt framför mål. AIK fick uppförsbacke, en backe som i slutändan visade sig vara för svår att bestiga. Rätt eller fel att trycka på som AIK gjorde i början? Troligen rätt, trots utfallet. I Skottland låg AIK lågt och hade knappt några offensiva initiativ alls. Nu gjorde AIK i varje fall ett ordentligt försök framåt och det får väl anses vara värt det. Möjligen hellre ett ordentligt och helhjärtat försök än inget alls.

AIK:s känslomässiga resa - hopp och förtvivlan på en minut

Sebastian Larsson blev i mitten av första halvlek fälld i straffområdet och tilldelad straff. Celtics kritiserade nyförvärv Boli Bolingoli gick bort sig efter en fin crossboll av Enoch Kofi Adu och var den som rev ner landslagsmittfältaren i straffområdet. Larsson tog därefter vara på läget, sköt iskallt 1-1 och tände nytt hopp i Solnalaget om en möjlig jättevändning. Tryck på läktarplats, glädje på planen. Nu skulle det bli match igen, en drabbning ända in i mål.

Men bara en minut senare släcktes en stor del av AIK:s hopp igen. Michael Johnston tog sig förbi både Daniel Granli och just Larsson på vänsterkanten, in i straffområdet och slog bollen mot mål, där Oscar Linnér, som imponerade i första mötet, stod för en målvaktstavla och tappade in bollen i nät till 2-1-underläge. Förstås blytungt för AIK. Från att behöva få in tre mål till fyra mål är förstås en markant skillnad och möjligen nära på omöjligt. Matchen var avgjord, känsloläget totalt förändrat. AIK hade ett par möjligheter i andra halvlek, men sedan rann det iväg. Orken tröt, besvikelsen tog över.

Tungt för AIK:s Europa-satsning

AIK vann i fjol SM-guld och inför den här säsongen betonade Rikard Norling, i en intervju med Fotbollskanalen, att det ”internationella cupspelet är någonting som ligger på vår näthinna först och främst”. AIK siktade på en framgång, ett gruppspel i Europa, vilket det alltså i slutändan inte blev. AIK får totalt in drygt 13 miljoner kronor för årets Europa-spel, men jämnar däremot inte ut de ekonomiska maktförhållandena med Malmö FF. Skånelaget, som är klart för Europa League-gruppspel även i år, ökar i stället avståndet ekonomiskt, i varje fall sett till de prispengar som klubbarna får in i årets Europa-spel. Det är ytterligare ett tungt slag för AIK, som den här säsongen nog hoppades på att jämna ut den ekonomiska maktbalansen något. Nu blev det både missat gruppspel och mest troligt ökat avstånd ekonomiskt till största toppkonkurrenten senaste åren i allsvenskan.

Kontraster på läktarplats

AIK:s supportrar manade på och sjöng från början till slut. Ramsor, burop, visslingar. Det var rejält tryck och känslan var sannerligen att folket på läktaren trodde på det, att ett avancemang till gruppspel skulle vara möjligt både inför och under matchen. Den totala skillnaden? Bortaläktaren. Celtic-supportrar välkomnade sitt lag med pyroteknik till avspark, men blev överröstat under matchen. Möjligen bemödade sig inte jättemånga supportrar att ta sig till Stockholm med anledning av att de tyckte att avancemanget redan var klart. Inför matchen har det i stället skrivits i skotsk media och diskuterats bland en del Celtic-supportrar i sociala medier om söndagens derbymöte med Rangers på Ibrox Stadium. Många Celtic-supportrar hade möjligen redan den matchen i tankarna inför torsdagskvällens möte i Solna.