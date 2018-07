FEM SPANINGAR: ”Bedrövlig AIK-insats - som kan bli kostsam”

Dålig första halvlek av AIK

På förhand pratade AIK:s tränare Rikard Norling om ett aggressivt motstånd och med tanke på att det stod 1-0 till de svartgula inför kvällens retur måste ”Gnaget” vetat om vad som (med all sannolikhet) skulle vänta i inledningen av matchen. Men AIK hade ändå problem med ett rivigt Shamrock, som drev upp tempot och gick för ett mål direkt. Irländarna såg tuffa ut att möta och fick ett övertag på som gjorde att 1-0-målet på hörna i den 19:e minuten inte kom som någon chock. Runt en halvtimme in i matchen fick AIK ett större grepp om bollinnehavet, men totalt sett var inte den första halvleken godkänd från Norlings mannar. Det gick lite för sakta, det blev lite för många touch, det bjöds på lite för mycket slarv. Gråklädda AIK fick inte till något flyt i spelet och det såg omständigt ut. Bland annat slog man bort en frispark i bra läge och gav med en dålig hemåtpass bort ett friläge.

Stor Olsson-saknad

För första gången i år fick Denni Avdic starta en tävlingsmatch. 29-åringen ses numera som central mittfältare i AIK och det var på den positionen han spelade mot Shamrock Rovers. Hur det gick? Inte särskilt bra. Han såg ganska seg ut och var inte tillräckligt kreativ för att hantera och överlista sina aggressiva motståndare. Det var tydligt att Kristoffer Olsson, som varit en av AIK:s mest vassa den här säsongen, saknades och efter en timmes spel genomförde Rikard Norling ett oundvikligt byte när just Avdic klev av till förmån för Olsson. Dessutom byttes Henok Goitom in och ut gick Stefan Silva, som inte gjorde många AIK-supportrar glada med sin insats. Det hände inte mycket framåt för AIK under de första 60 minuterna och det var ett måste för Norling att göra förändringar inför slutskedet av matchen.

Seger via förlängning? För dåligt

Bytena gjorde det bättre för AIK. Kristoffer Olsson fullständigt lekte med, och skar igenom, motståndarnas mittfält (trots att han hoppade in sent är han matchens spelare för mig) och som helhet fick hemmalaget till mer fart i sitt spel. Samtidigt såg Shamrock allt mer trötta ut. Hur den bästa AIK-chansen såg ut innan full tid var över? Ett långskott från Alexander Milosevic i den 84:e minuten, vilket gick en bit utanför den bortre stolpen. AIK skapade nämligen i princip ingenting och det går inte att säga annat än att insatsen var bedrövlig. Shamrock är inget fullkomligt skitgäng men att AIK inte kan mäkta med annat än en seger via förlängning efter att ha vunnit med 1-0 på bortaplan? För dåligt, och den extra halvtimmen som man nu fick spela kommer minst sagt olägligt i och med det otroligt tajta spelschemat. I den bästa av världar skulle ju AIK vilja klara av att vila spelare i vissa matcher, vilket man försökte göra i kväll (med Olsson och Goitom), inför kommande utmaningar i allsvenskan och Europa League. Rent fysiskt och när det gäller risken för skador ligger man så klart på bristningsgränsen och i slutändan kanske förlängningen visar sig kosta poäng i serien.

Supportrarna sjöng in Stefanelli på plan

Nicolas Stefanelli har bara startat i två allsvenska matcher den här säsongen och det är solklart att förtroendet från tränaren Rikard Norling inte är det bästa. Trots att Stefan Silva fick chansen mot Sundsvall i söndags var han återigen med i startuppställningen mot Shamrock och därför satt Stefanelli på bänken på nytt. I den 77:e minuten började stora delar av AIK-publiken på plats skandera ”Argentina!” i ett försök att få Norling att byta in Stefanelli och några minuter senare kom forwarden så in - till stort jubel och ännu mer sång. Det var ju också Stefanelli som till slut räddade AIK i förlängningen. Snacka om skönt för argentinaren, som dock har ryktats vara på väg bort. Stannar han nu? Får han fler chanser av Norling?

Shamrocks målskytt - tidigare Karlstad-spelare

Daniel Carr gjorde Shamrocks 1-0-mål. Var han spelade förra året? I den svenska division 2-klubben Karlstad BK. Tidigare tillhörde han Readings akademi och efter att ha öst in mål för Dulwich Hamlet säsongen 2012/2013 intresserade han klubbar som Liverpool, Manchester United, Manchester City och Chelsea, enligt Värmlands Folkblad. Men det blev till slut en flytt till Huddersfield i Championship och sedan dess har han inte direkt rosat marknaden.