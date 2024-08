FEM SPANINGAR: "Det är bara att applådera Elfsborgs supersommar"

IF Elfsborg

BARA ATT APPLÅDERA ELFSBORGS SUPERSOMMAR

Det börjar låta som en repig skiva nu. Men det är sannolikt en repig skiva som Elfsborgs supportrar kan lyssna på med stort nöje - hur länge som helst.

För vilken otrolig prestation som Oscar Hiljemark har stått för under sina elva matcher som Elfsborgs-manager. Från ett lag som famlade rejält under våren - till detta. Ramstarkt, konkret, underhållande och vägvinnande tar sig boråsarna nu an match efter match med ett i det närmaste obevekligt självförtroende.

Då blev insatsen och segern mot Rijeka en stor krona på Hiljemarks verk.

Elva matcher spelade, nio segrar, ett kryss och en förlust är imponerande i sig. Följande facit höjer den prestationen ytterligare nivåer:

Europa League-playoff, check.

Minst ett ligaspel i Europa Conference League, check.

Minst 42 miljoner kronor inspelade på kontot, check.

Vilken succé. Det är bara att applådera Elfsborgs och Hiljemarks supersommar.

DE HAR VARIT BÄST - I ”NYA” ELFSBORG

Elfsborg har som ovan nämnt stått för en remarkabel uppryckning under nye tränaren Oscar Hiljemarks ledning. Segrar har radats upp på löpande band medan ett stort antal spelare skjutit i höjden formmässigt.

De tre som har varit allra bäst enligt undertecknad - och som åter var bärande även torsdagens möte med Rijeka - är följande spelare:

Sebastian Holmén var bra även i våras. Men sedan sommaruppehållet har han stått för högklassiga ”kaptensinsatser” mer eller mindre permanent, samtidigt som han har varit totalt dominant i duellspelet.

Besfort Zeneli gick från att vara långt ifrån startelvan till att bli en tokgiven bit för ett Elfsborg på rejäl frammarsch. Mittfältaren är oerhört spelsmart, avig, passningsskicklig och ständigt hårt arbetande.

Endast en spelare har varit bättre än lillebrodern Zeneli. Mittfältsgiganten Timothy Ouma, som även han var långt ifrån ordinarie innan Hiljemarks tillträde. Ouma visade lovande tendenser redan under försäsongen, men det är först från sommaren och framåt som han har blommat ut.

Och som han har blommat ut.

Med sin fysik, smartness, sina snabba fötter och enorma löpkapacitet är Ouma mer eller mindre komplett. Det skulle inte förvåna mig alls om 20-åringen säljs för en jättesumma inom det närmaste året.

MATCHENS HÄNDELSE

Tuff och superviktig match. Då är det inte sällan som individuella misstag - eller individuell briljans - avgör.

Så blev det även i den här matchen. Ahmed Qasem pressade fram ett misstag i Rijeka-backlinjen - och Michael Baidoo var säkerheten själv framför mål när han placerade in 1-0 i nät med 68 minuter spelade.

Ett mål mål som i förlängningen (ihop med Qasems 2-0) innebär minst 42 miljoner kronor i inspelade Europa-pengar.

FRÅGETECKNET

Gustav Henriksson hade lyckats bli kvitt skadeproblemen, startat i samtliga elva matcher under Oscar Hiljemarks ledning - och med det bildat en ramstark trebackslinje ihop med Holmén och Yegbe.

Men i returen mot Rijeka orkade kroppen inte med den höga belastningen längre och Henriksson tvingades bittert kliva av planen med en befarad muskelskada efter 35 minuter.

Då blev det omedelbart intressant att se hur Elfsborgs backlinje skulle påverkas av rockaden och Ibrahim Buharis inträde.

Facit? Det märktes knappt.

Buhari tog Yegbes roll centralt i trebacklinjen rakt av och var både bolltrygg och skicklig i duellspelet från första sekund.

MATCHENS SPELARE

1. Sebastian Holmén. Motivering ovan.

2. Besfort Zeneli. Motivering ovan.

3. Timothy Ouma. Motivering ovan.