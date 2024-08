FEM SPANINGAR: "Det är svårt att inte beundras av Hiljemarks start"

DET ÄR SVÅRT ATT INTE BEUNDRAS

I helgen kom Oscar Hiljemarks första poängtapp och förlust som Elfsborgs-manager. Efter sex raka segrar vann Djurgården med 2-1 på Borås arena - och ett stort frågetecken blev således hur boråsarna skulle reagera på smällen.

Facit? På bästa möjliga vis.

Det tog nämligen mindre än en minut - sen hade Elfsborg tagit ledningen i returen av det viktiga Europa League-kvalmötet med FC Sheriff. Hiljemarks lag dominerade sedan matchen totalt i den första halvleken och var även det bättre laget efter paus.

Elfsborg vann matchen, avancerade och tog med det en tung skalp på Europa-scenen. Med det bevisade laget att man redan är så pass trygga i sitt spel att man kan hantera motgångar på bästa vis.

Från att ha hackat betänkligt under våren imponerar nu Elfsborg i precis alla delar av banan. Det är svårt att inte beundras av Hiljemarks start i Borås.

IMPONERAR STORT - HAR EXPLODERAT

Besfort Zeneli har - med rätta - hyllats stort för sitt inträde på Elfsborgs-mittfältet under Oscar Hiljemarks styre.

En annan spelare som utan tvivel förtjänar att lyftas upp är torsdagens radarpartner Timothy Ouma. Kenyanen skrev på för Elfsborg i augusti 2022, men spelade endast 14 minuter den säsongen och 32 minuter i fjol.

Under försäsongen imponerade Ouma stort med sin fysik och dynamik. När säsongen väl sparkade igång fick 20-åringen en del speltid under Jimmy Thelins styre, men det är först när Oscar Hiljemark tagit över under sommaren som han har exploderat.

Med sin räckvidd, löpstyrka och smartness täcker Ouma stora ytor centralt i banan - vilket krävs när laget nu endast har två centrala mittfältare som grund - samtidigt som han bidrar med ett föredömligt skydd framför lagets trebackslinje. Samtidigt spelar han enkelt och smart framåt.

Här har Elfsborg ett solklart råämne som dels är bra nog för att bidra ordentligt redan nu och dels kan inbringa en rejäl slant så småningom.

Hemmaklacken sjöng Timothy Oumas namn i den första halvleken. Det är lätt att förstå varför.

MATCHENS HÄNDELSE

I en tuff och avgörande Europa-kvalmatch gav Jalal Abdullai Elfsborg ledningen redan i den första minuten. Mycket mer avgörande än så blir man inte.

FRÅGETECKNET

Isak Pettersson har gått från iskall till glödhet i Elfsborgskassen under sommaren. Men med timmen spelad mot Sheriff var målvakten plötsligt misstajmad och råkade boxa Alesio Mija i huvudet.

Mija bars otäckt ut på bår, Pettersson fick ett gult kort och domaren pekade på straffpunkten. Men någon straff blev det sedermera aldrig. Detta sedan VAR-rummet hittat en offside i upprinnelsen till straffsituationen.

För det ska Pettersson vara ruskigt tacksam. Ett mål där hade kunnat svänga momentumet i matchen rejält och satt Elfsborg i en jobbig situation inför de sista 30 minuterna.

I stället blev det frispark för Elfsborg - och kort efter kunde boråsarna göra 2-0 och stänga matchen.

MATCHENS SPELARE

1. Jalal Abdullai. Bäst på planen. Gav Elfsborg ledningen redan efter en minut och stångades sedan frekvent med Sheriffs backlinje på ett imponerande vis. Självförtroendet har sannerligen skjutit i höjden på anfallaren som nu känns giftig mer eller mindre konstant.

2. Timothy Ouma. Motivering ovan.

3. Michael Baidoo. En av Elfsborgs bästa spelare - i vanlig ordning. Fint och viktigt avslut till 2-0.