FEM SPANINGAR: "Hans fingertoppskänsla visade vägen för Elfsborg"

IF Elfsborg

HILJEMARKS FINGERTOPPSKÄNSLA VISADE VÄGEN

Braga var det bättre laget sett över 90 minuters spel. Inga konstigheter med det, egentligen, med tanke på att portugiserna (tabellfyra i Portugal för stunden) är ett på pappret rätt klart bättre lag.

För ett lag i Elfsborgs position handlar det då om att försöka göra så mycket som möjligt på så lite som möjligt.

Det innefattar exempelvis den korta period/de korta perioder i matchen som man lyckas få grepp om motståndaren. Precis det mäktade boråsarna med mellan minut 55 och 65. Då skapades både en och två vassa målchanser - men utan att ge utdelning.

I stället kunde Braga ta ledningen kort därefter, i minut 66, efter ett oturligt flippermål.

Så hårt straffas man mot de allra bästa lagen, när man inte tar till vara på de chanser man får.

Elfsborg drog däremot lärdom snabbt av den läxan. För med sex minuter kvar att spela fick boråsarna ett relativt sällsynt läge nära gästernas straffområde - och blixtrade in 1-1. Inbytte Gottfrid Rapp stod för inspelet, och inbytte Emil Holten för segermålet.

Där förtjänar givetvis manager Oscar Hiljemark stor kredd för sin fingertoppskänsla.

FYNDIGT VÄRRE - AV ELFSBORGS KLACK

Den första halvleken bjöd inte på någon enorm underhållning av Elfsborg på fotbollsplanen. På läktaren var det desto mer finurligt - där hemmaklacken precis som alla andra förvånades över den enorma dimman som la sig över planen på nolltid.

Då var Guliganerna heta på bollen - och stämde omedelbart upp i kör:

”Varför är det dimma i Borås?” varvades med ”akta er för dimman i Borås!”.

Uppiggande under en annars rätt sömning och kall halvlek.

MATCHENS HÄNDELSE

Det är omöjligt att peka på något annat än Elfsborgs kvittering med sex minuter kvar. Unge Gottfrid Rapp, som gjorde Europa-debut och endast har fem framträdanden i allsvenskan på kontot, visade upp en sinnesnärvaro från den högre skolan och satte in bollen vasst mot Emil Holten.

Dansken löpte perfekt - och kunde raka in 1-1.

Ett blytungt mål för Elfsborg, som fortsatt kan jaga (den svåra) drömmen om att ta sig vidare till Europa Leagues slutspel.

FRÅGETECKNET

En stor bidragande faktor till Elfsborgs framgångar under Oscar Hiljemarks styre har varit boråsarnas mittfält. Timothy Ouma har briljerat - likväl som Besfort Zeneli. Den sistnämnde har däremot saknats helt och hållet sedan 4-3-förlusten borta mot Galatasaray den 23 oktober av okänd anledning.

Ju bättre motståndet blir desto tydligare blir det hur pass mycket det påverkar Elfsborg som lag.

Andri Baldursson och Jens Jakob Thomasen är bägge duktiga fotbollsspelare. Men på Besfort Zenelis nivå är de inte - och framför allt har de inte byggt upp samma kemi med Timothy Ouma.

Summa summarum: Det är imponerande hur snabbt tidigare iskalle Besfort Zeneli har gjort sig till en tokgiven grundbult på Europa League-laget Elfsborgs mittfält.

MATCHENS SPELARE (i Elfsborg)

1. Sebastian Holmén. Var i vanlig ordning den stora ledaren i Elfsborg. Den enskilt främsta anledningen till att Elfsborgs defensiv höll så pass tätt som den till sist gjorde.

2. Emil Holten. Hoppade in - och rakade in et blytungt kvitteringsmål. Det räcker gott och väl för att kvalificera sig på den här listan.

3. Gottfrid Rapp. Det är bara att kopiera Holtens betyg och byta ut målet mot en assist här. Avgörande.