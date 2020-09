FEM SPANINGAR: "Obegripligt - Djurgården var inte långt ifrån ett superfiasko"

Ett lag Djurgården bara ska slå

Läget inför matchen var tydligt: Europa FC är ett lag som Djurgården bara måste slå. Tränaren Kim Bergstrand kan försöka lyfta upp laget från Gibraltar så mycket han vill (gissningsvis gjorde han det för att minimera risken för underskattning), faktum är ändå att det vore ett otroligt stort misslyckande för de blårandiga att trilla dit mot Europa. De är i grunden ett sämre lag och coronapandemin har gjort att de endast spelat en match det senaste halvåret. Djurgården var helt enkelt jättefavoriter inför avspark.

Halvdan första halvlek

Men trots skillnaden i kvalitet på lagen så visade inte Djurgården direkt upp sig från sin bästa sida i den första halvleken. Visst, man hade väldigt mycket boll på offensiv planhalva men mot ett Europa FC som jobbade hårt i defensiven klarade man inte av att få till ett spel som sårade gästerna. Med bättre skärpa i avsluten hade man kunnat få in fler mål än det man till slut gjorde innan paus, men totalt sett går det att förvänta sig mer av de blårandiga mot ett sådant här motstånd. Och i den 39:e minuten, vid ställningen 0-0, drog man på sig en straff som kunde försatt laget i en väldigt jobbig situation. Men PK Bråtveit räddade den och kort därefter gjorde Curtis Edwards 1-0.

Inte långt ifrån ett superfiasko

I den andra halvleken var Djurgården svagt. Magnus Eriksson fick tidigt till ett långskott över ribban men annars var det inte mycket spel på Europas planhalva till en början. Och i den 58:e minuten blev fjolårets allsvenska etta omskakat. Då bjöd PK Bråtveit och Jacob Une Larsson på ett mål för gästerna när de inte lyckades kommunicera om vem som skulle ta hand om en ofarlig boll inne i eget straffområde. Europa-lägret blev helt vilda av glädje. Samtliga i på bänken och i organisationen kastade sig upp från sina positioner utanför planen och firade stort. De kände vittring av en skräll. Men en utvisning i den 62:a minuten ställde sedan till det för bortalaget och tack vare en straff kunde Djurgården gå upp i ledning med 20 minuter kvar att spela. Men det blev nervigt mot slutet och Europa var vid flera tillfällen nära att få in en kvittering. Djurgården var inte långt ifrån ett superfiasko och det är egentligen helt obegripligt med tanke på vilka förutsättningar som Europa klev in med i den här matchen. Det handlar om att göra vad som krävs för att ta sig vidare och det gjorde ju Djurgården till slut, men de kan inte vara nöjda över sättet som man kravlade sig in i den tredje kvalomgången. Det här var ingen bra insats av Bergstrand och Lagerlöfs mannar.

Cluj nästa

Nu väntar den tredje rundan i Europa League-kvalet för Djurgården - och då höjs svårighetsgraden rejält. Rumänska mästarlaget Cluj står för motståndet hemma på Tele2 Arena i nästa vecka och det är ett lag som är flera nivåer bättre än Europa FC. Hemmaplansfördelen kan så klart bli avgörande, men en väldigt bra prestation ska till för att ta Djurgården vidare. Om de ser lika sega ut som mot Europa kan de utan tvekan säga hej då till drömmen om ett gruppspel. I övrigt lottas play off-rundan, den sista innan gruppspelet, i förväg under fredagen.

Är verkligen Kujovic i rätt klubb?

Emir Kujovic är en av Djurgårdens mest meriterade spelare. Men han är långt ifrån given i Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs startelva. Mot Europa fick han återigen inleda på bänken och nu när det känns så uppenbart att 32-åringen inte har de egenskaper som tränarna vill att forwarden längst fram i planen ska ha så är det oundvikligt att ställa sig frågan om Kujovic spelar i rätt klubb. Situationen känns inte särskilt hållbar i längden, för jag tror inte Kujovic själv är sugen på att bidra främst som inhoppare.