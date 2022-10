FEM SPANINGAR: "Slarv och ett evighetslångt avbrott förstörde MFF:s kväll"

Huliganer förstörde en fantastisk inramning

Stadion ramades in av en makalös atmosfär mellan ett himmelsblått publikhav och en - till slut - fullsatt kortsida med vitklädda Unionfans. Turbulensen mellan de båda supporterskarorna uteblev på Malmös gator innan matchen, men huliganelementen blossade tyvärr upp under matchen. Knappt tio minuter in på den andra halvleken började Unionklacken att kasta in bengaler i riktning mot MFF-klacken på motsatt sida, och närliggande sektioner. Flera höga smällar dånade från den tyska sidan innan huvuddomaren Halil Meler bestämde sig för att avbryta matchen tillfälligt. Det är bara fem dagar sedan de senaste skandalscenerna utspelades i Malmö, efter slutsignalen i MFF - Hammarby, och man kan undra hur många besökare som huliganerna skrämt iväg från framtida fotbollsfester i Malmö. Det råder heller inget tvivel om att avbrottet också förstörde MFF:s momentum, och gav gästerna tid att vila i ett prekärt läge. Den stora frågan är: hur kunde avbrottet bli så långvarigt?

