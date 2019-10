Fint skadebesked för MFF - och skadekaos i FCK: ”Men Fischer tränade bra i går”

Det har varit slitage på många spelare mot slutet, men när Malmö FF i morgon möter FC Köpenhamn så är det bara en spelare som definitivt saknas på grund av skada: Franz Brorsson. I övrigt har Uwe Rösler fullt manskap att välja från.



- Vi har inte haft träning än, men just nu är allt bra, sa Rösler tidigare under onsdagen.



I den senaste allsvenska truppen, mot AFC Eskilstuna, var Behrang Safari och Johan Dahlin borta från truppen på grund av vila, Sören Rieks var avstängd, och Rasmus Bengtsson, Markus Rosenberg, och Fouad Bachirou inledde på bänken. De sex troliga startspelarna lär därmed vara utvilade till FCK-mötet. MFF-truppen tas ut senare under dagen.

När det gäller FCK ser det värre ut. Det var sedan tidigare klart att förstamålvakten Sten Grytebust, anfallsstjärnan Dame N’Doye, och långtidsskadade ledaren Nicolai Boilesen skulle missa matchen, tillsammans med trion Nicolaj Thomsen, Robert Mudrazija, och Jonas Wind.

Dessutom var det frågetecken för Jens Stage och framför allt viktiga Viktor Fischer, som inte var med mot Silkeborg senast. Beskedet på tisdagen var att Fischer skulle vara med mot MFF, och Ståle Solbakken sa på onsdagens presskonferens att det såg ut som det skulle bli så.

- Fischer tränade bra i går. Om han tränar bra i dag bör det inte vara någon problem i morgon.



Däremot är det mer osäkert kring Stage.