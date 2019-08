Här är AIK:s och MFF:s nästa motstånd i Europa League

AIK, som i förra veckan bortaslog FC Sheriff med 2-1, höll under torsdagskvällen för trycket i returen och gick - efter 1-1 på Friends Arena - vidare till play off-rundan i Europa League. Nu väntar därmed skotska ligamästaren Celtic, som i veckan föll mot Cluj i Champions League-kvalet.

Celtic har genom åren ställts mot ett antal svenska motstånd i Europa-kval. Under 2012 slog Celtic ut Helsingborgs IF i play off-rundan till Champions Leagues gruppspel och under 2013 besegrade laget Elfsborg i tredje kvalomgången till CL-gruppspelet. Däremot blev det senast förlust över två möten för Celtic mot svenskt motstånd, under 2015 mot Malmö FF i play off-rundan till Champions League.

För Malmö FF:s del väntar, efter torsdagskvällens 0-1-förlust mot Zrinjski Mostar (3-1 totalt över två möten), Bnei Yehuda Tel-Aviv, från Israel i play off-rundan.

Bnei Yehuda Tel-Aviv slutade förra säsongen på femteplats i den inhemska ligan, men vann Israel State Cup, vilket gav en plats i Europa League-kvalet. Bnei Yehuda Tel-Aviv besegrade under torsdagskvällen Neftchi Baku, från Azerbajdzjan, med 21 och gick därmed vidare med totalt 4-3 över två möten.