Hugo Larsson målskytt i Europa League

Under torsdagskvällen gästade Hugo Larssons Eintracht Frankfurt Ajax i den första av två åttondelsfinaler i Europa League.

Ajax tog lednignen efter tio minuter genom Brian Brobbey - men sedan var det dags för Hugo Larsson att presentera sig.

Frankfurt hade en frispark långt utanför straffområdet - och många förväntade sig nog att VM-guldmedaljören Mario Götze skulle slå ett inlägg.

Istället passade han till Larsson, som befann sig utanför straffområdet. Svensken klippte till och fick till en fin träff, som gick in via en Ajax-försvarare. Inbytte Ajax-keepern Jay Gorter kunde bara se på när bollen susade in i mål.

"Vilken träff, Hugo!", skrev Eintracht Frankfurt på X.

Texten uppdateras - matchen pågår.