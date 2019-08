Intresse från Bundesliga och Championship - hamnade i MFF: "En prioriteringsfråga"

MALMÖ. Ärlig, lojal, hatar att förlora, lugn utanför planen, långkastare, hårt jobbande, familjefokuserad. Det är summeringen på Malmö FF:s enda (?) sommarvärvning Jonas Knudsen. - Malmö kom in vid en tidpunkt där jag ville börja att ta ett beslut, säger han till Fotbollskanalen.

Klubbar som West Bromwich och Middlesbrough var intresserade, men de hade inte bestämt huvudtränare innan mitten av juni och saker drog ut på tiden. Det pratades även om intresse från Bundesliga, men Jonas Knudsen hade redan väntat på en flytt i ett år. När kontraktet med Ipswich gick ut så blev det Malmö FF.

- Det blev en prioriteringsfråga, vad man fick här jämfört med på andra ställen. Malmö kom in vid en tidpunkt där jag ville börja att ta ett beslut, säger Knudsen till Fotbollskanalen.

- Andra var inte redo att göra något. Kanske hade de varit redo att göra något nu, vem vet, men det man får här är toppfotboll. Vinna ligan, spela i Europa, och nästa år ska vi spela i Champions League.

- Jag kände att det var intressant att testa den här utmaningen. Att spela i toppen. Att vara säker på att man varje match ska spela för att vinna.

Att Knudsen har en stark vilja att vinna är svårt att argumentera bort. I Ipswich fick han smeknamnet Mad Dog eftersom han hatar att förlora, även om han är en lugn person utanför planen. I sin vinnarmentalitet finns också en vilja att konstant förbättra sig själv.

- Kan jag bli fem procent bättre så kommer jag alltid att hitta de fem procenten. Om jag kan göra det med sömn, med kost, med extra träningar, då gör jag alltid det.

- Och ju bättre fysik du har, desto fler matcher kan du vinna. Självklart måste vi ha kvalitet, men om vi är mer vältränade än motståndarna så kan vi vinna fler matcher sista 20 minuterna.

- Jag har inte många lediga dagar på året. Det betyder inte att jag aldrig en ledig dag och tar en öl med familjen, det är inga problem, men vi ska leva professionellt.

I att prestera ligger det också att ha stabilitet. Han blir 27 år i höst, men MFF är blott hans tredje klubb på seniornivå och han skrev på till och med 2023. Han beskriver sig själv som ärlig och lojal, och passar bra in i MFF på ett sätt: han är småbarnsförälder, precis som hälften av spelarna i MFF:s A-trupp. Han är gift med den danska kvinna som han träffade på en resa i Spanien för tio år sedan, när de var 17 respektive 18 år.

- Jag tror att jag är en bra person. Jag hjälper henne mycket, jag vill det bästa för henne hela tiden, jag gör allt för henne. Omsorgsfull. För mig är hon det viktigaste som finns.

- Och jag tror det viktigaste i ens karriär är stabilitet. Det är så viktigt för mig. Det gör att du får lugn. Har du styr på din vardag så får du styr på din fotboll.

- Jag passade ju perfekt in i Championship. Det var en perfekt spelstil, även när ligan ändrade sig och blev mer spelande. Atmosfären och idéerna de har... Fantastiskt. Det var bra att ha stabilitet, men ibland vill man testa något nytt och få stabilitet någon annanstans. Det är det jag prövar nu.

Mycket har dock hänt på drygt ett år. Innan VM 2018 blev han pappa för första gången, han startade för Danmark i VM, och när han kom tillbaka till Ipswich hade han bara ett år kvar på kontraktet och ville uppåt. Han älskade tiden i Ipswich, även om det blev ett jobbigt sista år.

- Du spelar VM, du kommer tillbaka till Ipswich, och sedan har ägaren varit villig att dra ner kostnaderna på allt. Vi köpte in spelare från League One (tredjedivisionen) och League Two (fjärdedivisionen), och sedan sålde vi våra bästa.

Knudsen är ett stort fan av tränaren Mick McCarthy, som lämnade Ipswich förra året efter att ha tröttnat på all kritik. I en liga med 24 lag hade de slutat på plats 9, 6, 7, 16, och 12 under McCarthys år där. Detta trots att de alltid låg på undre halvan av lönetabellen och knappt fick pengar till nyförvärv.

Det var en period på knappt fyra år där Knudsen, värvad för cirka tre-fyra miljoner kronor, var lagets dyraste spelare, trots att de bland annat hade sålt två andra vänsterbackar för sammanlagt 150 miljoner kronor under samma period.

När Knudsen var hemma igen i Ipswich förra året så hade ju stjärna efter stjärna lämnat, och blivit ersatta av sju spelare från tredje- och fjärdedivisionen ihop med några unga lånespelare.

- Man kan köpa en eller två spelare på det sättet, men det är svårt att bygga ihop ett helt lag med sådana spelare.

- Vi sålde Adam Webster till Bristol City för tre miljoner pund. Ett år senare såldes han av Bristol för 20-25 miljoner pund. David McGoldrick, en anfallare, lämnade gratis för att ägaren inte ville förlänga. Han gick till Sheffield United och var med när de gick upp i Premier League (och han blev vald till lagets bästa spelare) . Vi sålde Martyn Waghorn till Derby, och de spelade kvalfinal till Premier League...

- Supportrarna i Ipswich är så fantastiska, men vi hade en så fantastisk tränare i Mick McCarthy. När man låter honom lämna, och ersätter honom med en tränare utan erfarenhet och kunskap på den nivån, och kom in på sättet som han gjorde...

Ipswich slutade sist i Championship, med 31 poäng på 46 matcher. Sedan Championship utökades till 24 lag år 1992 så är det bara fem lag som har tagit färre poäng under en säsong. Knudsen fick heller inte spela så mycket, då han dels satt på utgående avtal och dels var det tidigt klart att de skulle åka ur. Dessutom hade hans raka intervjuer inte riktigt gjort att han hamnade på rätt sida med supportrarna.

- Jag ville vara ärlig. Jag sa att jag var besviken att McCarthy lämnade. Jag kände att vi hade något som nästan var väldigt bra.

- Sista året (med McCarthy) blev vi tolva och det sågs inte som bra nog. Det kändes inte rättvist, men så är det. Jag tycker fortfarande att Ipswich är en fantastisk klubb och deras fans är fantastiska.

Knudsen, som i ungdomsåren var mittfältare innan han blev ytterback och mittback, är en energisk och rejäl spelare, som också försöker hitta många passningar inåt och uppåt i planen. I MFF:s system ser hans framtid ut att vara som en av mittbackarna. Han är också en stark långkastare, även om det knappt blev några mål på det sättet i Ipswich. Hans intresse kom från att hans pappa också var en långkastare.

- Vi körde ibland långkast, så att pappa kunde se att jag också kunde kasta långt...

- Jag tränar det gärna (med laget), men nu har vi ett så tajt spelschema. Det är svårt att hitta tid. Jag hoppas vi kommer göra massa mål på det. Säg att det står 0-0, vi får ett inkast, och det gör att vi vinner.

Vad är viktigt för att kunna göra mål på ett långt inkast?

- Att vi vet vem jag kastar till och att spelaren går på bollen, men lika viktigt är att vi har koll på andrabollen. Det är sällan man gör mål direkt, utan det är på andrabollarna. De gångerna jag har kastat så har de varit bollar som har hamnat nära stolparna. Hade det varit någon där, någon anfallare, så hade det kunna hända något.