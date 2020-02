Jansson reagerar mot VAR efter Wolfsburgs mål: ”Aldrig någonsin hatat något mer”

Malmö FF hade ett kämpigt utgångsläge inför EL-returen mot Wolfsburg i kväll. 2-1-förlusten nere i Tyskland innebär att MFF är piskat att vinna för att ha en chans att gå vidare till åttondelsfinal i turneringen.

Därför kom Wolfsburgs ledningsmål genom Josip Brekalo som en kalldusch ett par minuter före paus. Målet kom dessutom efter att en Wolfsburgspelare stått i en misstänkt offsideposition i uppbyggnaden till att Brekalo slog in bollen i målet.

En VAR-bedömning gjorde att domaren valde att godkänna målet, vilket ledde till frustration i Malmö-lägret, där flera spelare höll upp handen för offside. En som reagerade efter domslutet var Pontus Jansson, tidigare spelare i klubben och stor MFF-supporter.

”Jag har aldrig någonsin hatat något mer än detta jävla skitet. MDMF (Mot den moderna fotbollen)” skriver landslagsförsvararen på Twitter innan han förklarar på engelska:

”Översättning, det här är bara ännu ett exempel på hur dåligt VAR är”.

Matchen pågår och står 1-0 till Wolfsburg.

Translation, just another example how bad this VAR is 😂