Johnsson räddade straff - FCK kvar i gruppledning

FC Köpenhamn jagade under torsdagskvällen, i samma grupp som Malmö FF, seger och tre poäng mot Dynamo Kiev hemma på Parken i Danmark. Då såg Pierre Bengtsson fyra minuter in i matchen till att laget fick en drömstart, då svensken lyfte in ett inlägg i straffområdet, som bortamålvakten inte lyckades greppa och därmed kunde Jens Stage trycka in 1-0.

Elva minuter senare hade det ukrainska laget möjlighet att kvittera. Viktor Tsygankov lade upp bollen på straffpunkten, men fick se svenske landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson rädda till fortsatt ledning för det danska laget.

I andra halvan av matchen fick Dynamo Kiev däremot till slut in ett kvitteringsmål, då Benjamin Verbic i 70:e minuten kvitterade till 1-1. Det stod sig också matchen ut.

FCK är därmed kvar i gruppledning på sex poäng, men endast med anledning av fler gjorda mål än det ukrainska laget. MFF är trea i gruppen med fem poäng.

Förutom Johnsson och Bengtsson, som blev utbytt i andra havlek, gjorde även Sotirios Papagiannopoulos 90 minuter på planen för Köpenhamn.