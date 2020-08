Johnsson tokhyllades efter storspel mot United: "Något slags rekord - kan öppna dörrar"

FC Köpenhamns svenske landslagsmålvakt Karl-Johan Johnsson, 30, imponerade i måndags kväll på en hel fotbollsvärld. Johnsson höll länge kvar FCK i Europa League-kvartsfinalen mot Manchester United i Köln, men blev till slut överlistad av Bruno Fernandes på straff till 1-0-förlust för det danska lagets del efter förlängning.

Johnsson fick efteråt beröm av bland annat United-tränaren Ole Gunnar Solskjær, tidigare Arsenal- och Barcelona-mittfältaren Cesc Fabregas och av engelske ikonen Gary Lineker. Till råga på det stod han även för 13 parader, vilket är flest i Europa League sedan 2009.

Nu berättar Johnsson mer om den svettiga matchen.

- Det känns såklart surt att vi inte gick vidare, men vi får se bortom resultatet. Det var en bra insats av hela laget och jag hade en bra dag på jobbet, säger Johnsson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det var både vädermässigt och fotbollsmässigt svettigt. Jag tror att det var runt 30 grader när vi spelade, så det var galet varmt, men det var skönt att vi ändå också kom till målchanser. Vi lyckades dock inte få in den, men det var inte bara de som dominerade hela matchen. Ståle (Solbakken, tränare i FCK) sa också att vi var väldigt jämna under 90 minuter, men att de sedan tog över lite mer under förlängningen.

Har du gjort fler räddningar i en och samma match tidigare?

- Nej, jag tror att jag hade tio räddningar mot Lyon i franska ligan någon gång, men det här är det mesta jag haft, så det är något slags rekord, precis som i CL- och EL-sammanhang sedan 2009, läste jag.

Hur ser du på allt beröm och uppståndelse du fått?

- Det är alltid kul att höra gott om ens prestation och det var ett väldigt bra tillfälle att visa framfötterna. Det är kul att läsa och se vad alla säger, skriver och tycker. Jag är väldigt glad.

Det var stora namn som skrev på Twitter, Fabregas och Lineker bland annat.

- Jag har inte Twitter, så jag ser bara skärmdumpar och sådär, men jag är med på Instagram. Där händer det lite grejer, så det är skitkul. Det är kul att få visa vad man går för på den stora scenen.

För Johnssons del väntar nu semester, då FCK:s säsong är över. Johnsson, som anslöt sommaren 2019 från Guingamp för ett kontrakt till sommaren 2023, kan därmed nu summera sin första säsong i FCK med en andraplats i ligan, en kvartsfinal i danska cupen och en kvartsfinal i Europa League.

Johnsson menar att andraplatsen i ligan svider, men att det annars har varit en bra säsong för egen del mellan stolparna.

- Vi kom tvåa nu under min första säsong, men för egen del har det känts väldigt bra under största delen av säsongen. Det var en liten tuff period ett tag, där jag gjorde några misstag och vi tappade poäng, men jag räddade också många poäng under säsongen. Nästa säsong är vi taggade för att gå för guldet, säger han.

Även om målvakten är lite missnöjd med en viss del av säsongen, så känner han ändå att han gjort sin bästa säsong i karriären.

- Jag hade en liten dipp vid corona, men annars har det varit min bästa säsong hittills i karriären med den bästa formen. Jag hoppas att jag kan fortsätta leverera och köra på, så blir det nog bra, säger han.

Johnsson har tidigare i sin karriär representerat lite mindre klubbar, så som Guingamp i Frankrike och NEC Nijmegen i Nederländerna. Han har därmed i år tyckt om att vara i en storklubb, som FCK är i Danmark.

- Det var först och främst därför man ville komma hit för att få kunna smaka på det. De andra klubbarna är lite mindre och då har man fått jobba i uppförsbacke med ett mål om att klara kontraktet inför säsongen. Det är ett helt annat "mindset" här. Jag tycker att det är jäkligt kul att få vara delaktig i något sådant med att vinna matcher och jaga titlar.

Tror du att klubbar kommer att höra av sig efter din insats mot United?

- Det finns det alldeles säkert (klubbar som kommer att göra), men jag har tre år kvar här och ska först ha semester. Om det ploppar upp något får vi ta det därifrån. Jag är öppen för att lyssna och jag vet inte vad klubbens tankar är om rätt bud kommer in. Då får man ta det därifrån i sådana fall. Jag fokuserar på FCK och den 24:e ska vi komma tillbaka och träna inför en ny säsong, säger han.

Är du inställd på att avsluta karriären i FCK eller kan du tänka dig en till flytt till en lite större klubb utomlands?

- Det är vi inställda på (att inte avsluta karriären i FCK), så det ska det inte bli. Nu hoppas man på att dörrar kan öppnas.

Du är redo om det dyker upp något bra från någon stor liga?

- Det kan gå snabbt, men det är också lite speciellt som målvakt, då det inte kryllar av bud när man väl är i behov av en klubb och sådär. Man får alltid se vad som ploppar upp, men samtidigt är jag i en stor klubb i Skandinavien och vi var i kvartsfinal i Europa League. Jag trivs väldigt bra här, så det ska vara något väldigt bra för nästa steg.

Johnsson har samtidigt fortsatt ett mål om att peta Robin Olsen i svenska landslaget. Olsen har under en längre tid varit bofast mellan stolparna i Blågult, men Johnsson ser ändå att det finns en möjlighet att konkurrera med Roma-målvakten vid bra prestationer framöver.

- Ja, men det hoppas man. Man kommer närmare med bra prestationer och det är ett mål man har, att ta den fasta platsen i landslaget. Jag jobbar på för det och har mina mål.