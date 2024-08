JUST NU: Baidoo ger Elfsborg ledningen

IF Elfsborg

IF Elfsborg kryssade i förra veckan mot kroatiska Rijeka (1-1) på bortaplan, och under torsdagen spelades returen på Borås Arena i tredje rundan i Europa League-kvalet.

Elfsborg-tränaren Oscar Hiljemark valde att förändra i sin startelva i jämförelse med senaste mötet med Rijeka, då Timothy Ouma, Ahmed Qasem och Per Frick nu spelade från start, medan Jalal Abdullai var avstängd, samtidigt som Arber Zeneli och Andri Baldursson började vid sidan.

Elfsborg inledde starkt, och var i mitten av första halvlek nära ett ledningsmål, då Niklas Hult tog sig in centralt från vänsterkanten, och sköt tätt utanför mål. Strax före halvtid var det Simon Hedlunds tur att vara nära, men även den gången gick bollen tätt utanför.

- Vi är bra, tycker jag. De har en del boll, men kommer egentligen ingenstans. När vi väl har bollen trycker vi ner dem ganska snabbt. Vi får tryck på dem och skapar en del nästan-lägen. I stora delar är det bra. Vi har ett jäkla go i hela laget och är inne i en bra period, sa Sebastian Holmén i Aftonbladets sändning i paus.

I andra halvlek fick till slut Elfsborg fira, då Michael Baidoo höll sig framme och satte 1-0.

Om Elfsborg vinner blir det spel mot vinnaren mellan norska Molde och belgiska Cercle Brügge i Europa League-play off. Vid förlust blir det i sin tur spel mot vinnaren mellan slovenska NK Olimpija Ljubljana och FC Sheriff i Conference League-play off. Elfsborg slog ut just Sheriff i andra rundan i Europa League-kvalet.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson - Holmén, Henriksson, Yegbe - Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult - Qasem, Baidoo, Frick.

Rijeka: Zlomislic - Bogojevic, Galesic, Radeljic, Devetak - Pasalic, Hodza, Fruk, Jankovic - Ivanovic.