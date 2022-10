JUST NU: Efter avstängningen - Ronaldo startar för Manchester United

Manchester United tar under torsdagskvällen emot moldaviska Sheriff Tiraspol hemma på Old Trafford, efter att i förra omgången sent besegrat cypriotiska Omonia Nicosia.

Hemmalaget är fortfarande inte klart för slutspel rent matematiskt, då det skiljer United och Sheriff sex poäng inför mötet. Samtidigt betyder det att om man tar en poäng under torsdagskvällen har man säkrat avancemang till Europa Leagues slutspel.

När United-tränaren Erik ten Hag presenterade sin startelva inför matchstart stod det klart att Cristiano Ronaldo startar längst fram i en 4-2-3-1-formation. Framträdandet blir portugisens sedan han avtjänat sin avstängning ten Hag gav honom efter att ha vägrat bli inbytt i Uniteds 2-0-seger mot Tottenham den 19 oktober.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Martinez, Malacia - Eriksen, Casemiro - Antony, Fernandes, Garnacho - Ronaldo.

Sheriff: Koval - Renan Guedes, Kiki, Radeljic, Kpozo - Badala, Diop, Kyabou, Mudasiru, Rasheed - Antiemwen.