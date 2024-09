JUST NU: Elfsborg med blixtsvar - Hedlund kvitterar

IF Elfsborg

IF Elfsborg inledde under onsdagen höstens Europa League-ligaspel. Borås-klubben ställdes mot nederländska storlaget AZ borta på AFAS Stadion, och tränaren Oscar Hiljemark gjorde en förändring i sin elva i jämförelse med senaste mötet med Hammarby IF (0-0), då Ibrahim Buhari ersatte Gustav Henriksson från start den här kvällen.

Elfsborg hamnade under tryck direkt, då AZ satte fart, men klarade av de första framstötarna. I stället kontrade Elfsborg i den tionde minuten och fick fira efter ett skott i mål signerat Ahmed Qasem, men senare blev fullträffen bortdömd efter VAR-granskning. Därmed var det tillbaka till ruta ett.

Elfsborg gav inte upp och tog i den 23:e minuten ledningen - på riktigt.

Timothy Ouma slog till med ett fint avslut i nät och därmed hade bortalaget fördel med 1-0. Det stod sig däremot inte första halvlek ut, då Ruben van Bommel kvitterade strax före halvtid. Målvakten Isak Pettersson tappade ett inlägg, och därefter kunde nederländaren trycka in kulan i mål till likaläge i paus.

I början av andra halvlek var van Bommel het igen till 2-1, men därefter dröjde det inte länge förrän det var kvitterat. Simon Hedlund tog sig fram längs vänsterkanten och slog till med ett fint avslut till 2-2.

Vid seger drar Elfsborg in 450 000 euro, drygt fem miljoner kronor och vid kryss väntar 150 000 euro, motsvarande 1,7 miljoner kronor. Elfsborg har sedan tidigare säkrat runt 55 miljoner kronor för avancemang till Europa League-ligaspelet.

Startelvor:

AZ: Owusu-Oduro - Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe - Clasie, Mijnans, Koopmeiners - Sadiq, Parrott, van Bommel.

IF Elfsborg: Pettersson - Holmén, Buhari, Yegbe - Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult - Zeneli, Baidoo, Qasem.