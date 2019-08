JUST NU: Kalldusch direkt för AIK - efter jättemiss av Linnér

AIK tar emot Celtic hemma på Friends Arena i returmötet av Europa Leagues play off. Gnaget måste vända på 2-0-underläge från första matchen.

AIK gick in till returmötet med Celtic med ett 2-0-underläge. Således krävdes offensiv av AIK - samtidigt som ett mål i baken skulle vara förödande.

Men det var just det som hände under inledning av matchen. James Forrest tryckte in 1-0 för gästerna, totalt 3-0.

AIK kvitterade dock på straff genom Sebastian Larsson - men glädjen blev kortvarig för hemmalaget. Bara minuterna senare återtog nämligen gästerna ledningen efter att Oscar Linnér stått för ett svagt ingripande och styrt en boll in i eget mål.

Matchen pågår.

Startelvor:

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Mets - Lundström, Larsson, Adu, Bahoui, Salétros - Obasi, Sigthorsson.

Celtic: Gordon, Jullien, Bitton, Brown, Christie, Johnston, Edouard, Bolingoli, Ajer, McGregor, Forrest.

