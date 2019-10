JUST NU: Lugano ger matchen nerv - Gerndt slår till direkt i andra halvleken

Malmö är pressat i Europa League efter en förlust och ett kryss i de två första gruppspelsmatcherna. På torsdagskvällen väntar möte med schweiziska Lugano på hemmaplan.

Då väljer tränaren Uwe Rösler att sätta Markus Rosenberg och Marcus Antonsson på bänken till att börja med. Anfallsduon, som startade mot Hammarby i allsvenskan i helgen, ersätts istället av Guillermo Molins och Jo Inge Berget på topp. Deusstom startar Bonke Innocent på mittfältet.

I gästande Lugano startar svenske anfallaren Alexander Gerndt på topp tillsammans med Mattia Bottani och Carlinhos Junior.

Efter dryga tio minuter fick Malmö ett bra frisparksläge en bit utanför straffområdet i skottposition. Arnor Ingvi Traustason tog hand om den, men sköt en bit utanför målramen.

Malmö fick kort därefter straff när Eric Larsson fälldes av Linus Obexer. Jo Inge Berget tog hand om den och slog in den i krysset trots att målvakten Noam Baumann fick en hand på bollen.

Lugano arbetade sig in i matchen, men gav efter en halvtimmes spel Sören Rieks flera meters yta vid straffområdet. Då kunde dansken vandra in från vänster och skjuta mot bortre stolpen. Guillermo Molins stod framför mål och kunde uppmärksamt styra in bollen med en fyndig touch med klacken, vilket gav 2-0 för MFF.

Men Lugano skulle ge matchen nerv ganska direkt i inledningen av andra halvleken. Alexander Gerndt blev serverad bollen i höjd med straffområdet och slog till hårt. Bollen borrade sig in bakom Johan Dahlin och gav 2-1 i matchen.

Lugano hade också en stolpträff bara minuter senare när Eloge Koffi Guy Yao testade avslut från distans.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Nielsen, Lewicki, Knudsen - Larsson, Traustason, Bachirou, Innocent, Rieks - Molins, Berget

Lugano: Baumann - Yao, Maric, Daprela, Obexer - Custodio, Sabbatini, Lovric - Bottani, Gerndt, Junior