JUST NU: Milan dundrar mot avancemang - Leão med drömmål

På torsdagskvällen åker Milan till Prag för att spela den andra åtttondelsfinalen i Europa League mot huvudstadslaget Slavia Prag. Den första åttondelen slutade 4-2 till Milan, vilket innebär att Slavia Prag kommer behöva jaga mål.

I matchens linda såg Milans målvakt Mike Maignan ut att behöva byta. Han satte sig ner två gånger och hade märkbart ont. Och det blev värre.

För i matchminut 20 stämplade Slavia Prag-mittfältaren Tomas Holes Milan-målvakten rejält - och fick syna det röda kortet efter en VAR-granskning. Efter stämplingen höll det inte längre för Maignan som byttes ut i matchminut 21. In kom Marco Sportiello.

Annons

Efter att Slavia Prag hade öppnat starkt tog Milan över efter utvisningen. Och i matchminut 33 kom målet. Christian Pulisic fick bollen i straffområdet och placerade behärskat in ledningsmålet med vänsterfoten, bakom en chanslös Jindrich Stanek.

Kort därefter var det dags igen. Loftus-Cheek rakade in 2-0-målet från nära håll, fint serverad av Theo Hernandez. Målet innebar att Loftus-Cheek blev den första mittfältaren att göra fyra mål eller fler i en europeisk cup under en säsong för Milan - sedan Kakà gjorde tio mål i Champions League säsongen 2006/2007.

Fem minuter in på tilläggstiden i den första halvleken kom 3-0-målet. Rafael Leão fick bollen utanför straffområdet, vek in till höger och fick till en drömträff. Bollen seglade in i Staneks vänstra kryss - och Slavia-målvakten kunde bara se på.

Annons

Startelvor:

Slavia Prag: Stanek - Vlcek, Igoh, Zima, Zmrzly - Holes, Dorley - Doudera, Provod, Wallem - Chytil.

Milan: Maignan - Hernandez, Tomori, Gabbia, Calabria - Musah, Adli - Leao, Loftus-Cheek, Pulisic - Giroud.