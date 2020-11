Arsenal stormar mot gruppsegern - besegrade svensklaget enkelt

I den fjärde omgången av gruppspelet i Europa League tog norska svensklaget Molde emot Arsenal. I första mötet mellan lagen på Emirates stadium släppte svensken Andreas Linde in hela fyra mål och denna match skulle bli lika tungt för Molde-målvakten.

I mötet på Emirates var det Molde som skrällde och tog ledningen och denna gång var det nära igen. Med femton minuter spelade hittade bollen fram till Magnus Wolff Eikrem på högerkanten som kunde spela in bollen till en friställd Sheriff Sinyan. Mittbacken skulle bara rulla bollen i nätet, från en halvmeter, men lyckades få en felträff som isländske Arsenal-målvakten Runar Runarsson kunde skopa upp.

Istället blev det gästande Arsenal som slog in ledningsmålet fem minuter in i den andra halvleken när Nicolas Pepe placerade in 1-0 elegant efter inspel från vänsterkanten - och värre skulle det bli för Molde

Bara fem minuter senare sköt Reiss Nelson in 2-0 efter inspel från andra kanten och drygt fem minuter innan fulltidsvisslan kom även 3-0 från Folarin Balogun. 19-åringens första mål i Arsenal-tröjan efter en minut på planen.

I och med resultatet toppar Arsenal gruppen på tolv poäng och har med största sannolikhet säkrat gruppsegern då London-klubben har sex poäng mer, och betydligt bättre målskillnad, än tabelltvåan Molde på sex poäng.

Startelvor:

Molde: Linde - Wingo, Gregersen, Sinyan, Risa - Aurnes, Ellingsen, Hissain, Hested, Wolff Eikrem - James

Arsenal: Runarsson - Maitland-Niles, Luiz, Mustafi, Cedric - Nketiah, Willock, Xhaka, Nelson, Pépé - Lacazette